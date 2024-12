Biden confirma que "por supuesto" asistirá a la investidura de Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Biden en Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "por supuesto" asistirá a la investidura presidencial de Donald Trump el mes que viene, confirmando personalmente su presencia y rechazando lo que calificó de "juego infantil" del republicano.

"Por supuesto que sí", dijo Biden en una entrevista emitida este jueves por la cadena Meidas Touch, cuando se le preguntó si pensaba asistir al traspaso de poderes del 20 de enero.

"El único presidente que ha evitado una toma de posesión es el tipo que está a punto de ser investido".

La Casa Blanca había dicho que Biden asistiría, pero Biden no se había referido antes al asunto personalmente.

Trump no asistió a la toma de posesión del demócrata Biden como 46º presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021, convirtiéndose en el primer presidente en 150 años que rompe con una tradición política que se considera que simboliza el traspaso pacífico del poder en Estados Unidos.

Trump nunca reconoció su derrota ante Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 y ha seguido haciendo afirmaciones infundadas de fraude electoral.

Su negativa a reconocer la victoria del demócrata llevó a una transición caótica de las operaciones gubernamentales a la administración de Biden, retrasando la financiación y el acceso a las agencias federales.

Para su traspaso, Biden invitó a Trump a la Casa Blanca tras su victoria del 5 de noviembre y ambos mantuvieron una reunión descrita por la Casa Blanca como "muy cordial". Su administración ha recibido instrucciones de seguir los procedimientos tradicionales de transición.

"El hecho de que no acate las reglas de la democracia que hemos establecido no es asunto mío", dijo Biden en la entrevista, realizada el lunes. "Mi trabajo es hacer una transición viable y disponible".

"La conclusión es que no podemos seguir así. No podemos seguir con este juego infantil de marcharte cuando no estás de acuerdo y no cooperar", agregó.

(Reportaje de Doina Chiacu; Edición de Heather Timmons y Frances Kerry)