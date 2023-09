Carlos III de visita en París urgió a "revitalizar" los vínculos entre el Reino Unido y Francia

(Agrega declaraciones de Macron y Carlos III)

Carlos III del Reino Unido urgió hoy a su país y a Francia a "revitalizar" sus vínculos, luego de las tensiones por el Brexit y acuerdos británicos con Estados Unidos, durante una suntuosa cena en el Palacio de Versalles, que se sirvió en su honor como parte de su visita de Estado a París.

"Nos incumbe a todos revitalizar nuestra amistad para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI", declaró el monarca, de 74 años, durante un brindis en la Galería de los Espejos de Versalles ante su anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron.

Carlos III llegó al trono en septiembre de 2022, tras la muerte de su madre Isabel II, y tenía previsto realizar en marzo su primer viaje al extranjero en Francia, pero un conflicto social le obligó a retrasarlo.

El primer viaje fue así a Alemania, pero la voluntad de visitar Francia se mantuvo y finalmente comenzó hoy, con la apretada agenda original en París y Burdeos (suroeste, el viernes), casi sin cambios.

"Bienvenido, su Majestad", escribió hoy Macron, en la red social X (exTwitter), junto a un video que muestra imágenes de antiguas visitas del monarca británico en su etapa como príncipe de Gales.

El presidente no viajó a la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para poder recibir al rey.

Macron y su esposa Brigitte dieron la bienvenida en la tarde a Carlos II y la reina consorte, Camila, en el Arco del Triunfo, iniciando así su visita de tres días.

Los jefes de Estado recorrieron la icónica avenida de los Campos Elíseos rumbo al Palacio del Elíseo, la sede de la Presidencia francesa, a bordo de un descapotable desde el que saludaron a miles de curiosos, según informó la agencia de noticias francessa AFP.

Al término del encuentro, Macron y Carlos III caminaron hasta la cercana embajada británica, deteniéndose a saludar a ciudadanos que esperaban tras las vallas de seguridad.

Ya durante la recepción en el palacio de Versalles, símbolo de la realeza francesa y de la sangrienta revolución republicana de 1789, la pareja real fue recibida de nuevo por el mandatario francés y su esposa.

Políticos, empresarios y celebridades de ambos países como el actor Hugh Grant, la actriz Charlotte Gainsbourg o el cantante Mick Jagger recorrieron poco antes la alfombra roja que los llevaba al ágape, en el que se sirvió langosta azul, ave de corral de Bresse y 'macaron' a la rosa como postre.

"Cada vez que se ha querido marcar una relación privilegiada con Inglaterra, ha habido una recepción en Versalles", como en 1957 con Isabel II, un año después de la crisis del Canal de Suez, según el historiador Fabien Oppermann.

Pero la elección no estaba exenta de riesgos para Macron, en un contexto de aumento del costo de vida.

"No me oponía en absoluto a la visita, pero cuando ves el menú, dada la coyuntura actual, me choca un poco. Podrían haberlo hecho en el Elíseo", dijo Laurence Bos, una vecina de 68 años de Versalles ante los curiosos presentes.

El viaje del rey, que mantiene una muy buena relación personal con el presidente galo, se ve también como una estrategia de 'soft power' del primer ministro británico, Rishi Sunak, para restablecer las relaciones entre ambos países.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) provocó tensiones políticas a ambos lados del canal de la Mancha sobre la pesca o la migración, entre otras, y Macron tuvo una relación especialmente complicada con el exjefe de gobierno británico Boris Johnson.

A su vez, las relaciones se resintieron cuando Estados Unidos, Reino Unido y Australia firmaron un acuerdo -conocido como AUKUS, por las siglas de los países en inglés- en 2021 para proveer al gobierno australiano de submarinos de propulsión nuclear, y que frustró los acuerdos que ese país de Oceanía mantenía con Francia.

En concreto, los aliados anunciaron que Australia adquirirá a EEUU hasta tres submarinos nucleares de la clase Virginia durante la década de 2030, con la posibilidad de comprar dos más, para luego producir junto al Reino Unido una generación nueva que será bautizada como "SSN-Aukus".

"Pese al Brexit, porque lo que nos une viene de tan lejos y porque usted está hoy aquí, majestad, sé que juntos seguiremos escribiendo parte del futuro de nuestro continente", dijo el presidente, para quien la visita de Carlos III es un "homenaje" al pasado de ambos países y "una garantía de futuro".

Los dos países deben festejar además en abril los 120 años de la "Entente Cordiale", que puso fin a siglos de conflictos entre ambos.

La visita de Carlos III, que intenta asentar su imagen internacional, continuará el jueves con un discurso ante el Senado, una visita a las catedrales de Saint Denis, al norte de París, y de Notre Dame, así como actos consagrados a los Juegos Olímpicos de 2024 y al cambio climático.

Con información de Télam