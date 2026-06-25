Quién es la novia de Jude Bellingham: así es Ashlyn Castro y a qué se dedica

Los rumores sobre una relación entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro comenzaron a multiplicarse a principios de 2025 tras varias apariciones públicas de la pareja

El presente deportivo de Jude Bellingham lo convirtió en una de las figuras más seguidas del fútbol mundial. Sin embargo, su vida personal también genera interés entre los fanáticos. En los últimos meses, el mediocampista inglés fue vinculado sentimentalmente con Ashlyn Castro, una modelo e influencer estadounidense que ya tenía notoriedad propia antes de conocer al jugador.

La historia de amor entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro

Desde comienzos de 2025, Jude Bellingham y Ashlyn Castro comenzaron a ser relacionados por distintos medios y seguidores en redes sociales. La aparición de ambos en diferentes situaciones alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental que rápidamente despertó la atención de la prensa deportiva y del espectáculo.

La popularidad del futbolista del Real Madrid hizo que el nombre de Castro se volviera tendencia en distintos países. Sin embargo, la modelo ya contaba con una importante presencia mediática gracias a su carrera en redes sociales y a vínculos sentimentales anteriores con reconocidas figuras del entretenimiento y del deporte estadounidense.

Aunque ambos mantienen un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada, la relación se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del futbolista inglés.

Quién es Ashlyn Castro, la mujer que conquistó a Jude Bellingham

Ashlyn Castro nació en Los Ángeles, California, hace 28 años. La influencer estadounidense es seis años mayor que Jude Bellingham, una diferencia de edad que no pasó desapercibida entre los seguidores de la pareja.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad a finales de 2017, cuando fue vinculada sentimentalmente con el actor Michael B. Jordan, reconocido mundialmente por su participación en la saga cinematográfica Black Panther y las películas de Creed. Aunque la relación nunca fue confirmada oficialmente, ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones hasta 2018.

Con el paso de los años, Castro logró construir una identidad propia dentro del mundo digital, alejándose de la imagen de simple acompañante de celebridades y consolidando una comunidad fiel de seguidores.

A qué se dedica Ashlyn Castro

Actualmente, Ashlyn Castro desarrolla su carrera como modelo e influencer. Su perfil en Instagram supera los 667.000 seguidores, una cifra que refleja el alcance que logró dentro del universo de las redes sociales.

Con más de 667.000 seguidores en Instagram, comparte contenido relacionado con moda, viajes, estilo de vida y colaboraciones con distintas marcas

Las publicaciones que comparte combinan producciones fotográficas profesionales, contenido relacionado con la moda y el estilo de vida, además de momentos cotidianos. Entre sus posteos aparecen imágenes de entrenamientos, encuentros con amigas, viajes y paseos junto al mar, lo que contribuyó a construir una imagen cercana para su audiencia.

Su actividad como creadora de contenido la convirtió en una figura relevante dentro del ámbito digital estadounidense, colaborando con distintas marcas y potenciando su presencia en el sector de la moda y las tendencias.

Las relaciones conocidas de Ashlyn Castro antes de Jude Bellingham

Antes de iniciar su vínculo con Jude Bellingham, Ashlyn Castro fue relacionada con varios deportistas y figuras reconocidas de Estados Unidos.

Tras su etapa vinculada a Michael B. Jordan, la modelo mantuvo una relación con LaMelo Ball, estrella de los Charlotte Hornets. La pareja despertó gran interés mediático debido a la creciente popularidad del basquetbolista.

Más recientemente, entre finales de 2024 y comienzos de 2025, estuvo en pareja con Terrance Mann. Tras la separación, el propio deportista salió públicamente a defenderla frente a rumores que circulaban en redes sociales y aseguró que nunca existió una infidelidad por parte de ella, además de describirla como una gran persona.

Hoy, mientras continúa desarrollando su carrera como influencer y modelo, Ashlyn Castro vuelve a ocupar titulares gracias a su relación con Jude Bellingham, una de las máximas estrellas de la nueva generación del fútbol internacional.