Dónde queda Argelia, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026: mapa, ubicación e idioma del país

Aissa Mandi, Luca Zidane y Riyad Mahrez, representantes de Argelia en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Agencia EFE)

Este martes 16 de junio, la Selección Argentina hace su debut en el Mundial 2026 frente a un contrincante que despierta mucha curiosidad: Argelia. Ubicado en el norte de África, este país mediterráneo llega motivado tras golear 4-0 a Bolivia en su último encuentro amistoso de preparación y ostentar un gran invicto en sus espaldas. Conducidos tácticamente por el bosnio Vladimir Petkovic, los africanos buscan plantarse con disciplina táctica e incomodar al vigente campeón del mundo en la primera fecha del Grupo J.

Argelia: un coloso desértico entre dos mundos

Para entender al rival de la "Albiceleste" hay que saber que Argelia es, territorialmente, el país más extenso de todo el continente africano y el décimo más grande del planeta. Con una superficie de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, casi el 80% de su territorio está cubierto por el imponente desierto del Sahara, lo que concentra a la mayoría de su población en las fértiles costas del norte. Está frente al mar Mediterráneo y funciona como un puente cultural y político entre África, Europa y el mundo árabe.

Limita con siete países vecinos: Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Malí, Níger, Libia y Túnez. Tras sufrir 132 años de dominación colonial francesa, Argelia conquistó su independencia en 1962 tras una sangrienta guerra que dejó profundas huellas identitarias. Su idioma oficial es el árabe, aunque debido a su herencia histórica, el francés es ampliamente utilizado en la educación, los medios de comunicación y el comercio. Además, su religión predominante es el islam y cuenta con una enorme riqueza en reservas de petróleo y gas natural bajo sus dunas.

Los Zorros del Desierto y sus hazañas

El seleccionado argelino, apodado popularmente como los "Zorros del Desierto", cuenta con una rica tradición en el continente y disputa en 2026 la quinta Copa del Mundo de su historia futbolística. Sus mejores registros se dividen en dos hitos memorables. El primero ocurrió en su debut absoluto en España 1982, donde sorprendieron al planeta tras derrotar 2-1 a la poderosa Alemania Federal con goles de Lakhdar Belloumi y Rabah Madjer, una de las máximas leyendas y estrellas del fútbol africano. Aquella hazaña se vio empañada por el recordado "Desastre de Gijón", un pacto de conveniencia entre alemanes y austríacos que los dejó afuera.

Su techo histórico llegó en Brasil 2014, certamen en el cual alcanzaron los octavos de final por primera vez y forzaron una prórroga agónica ante los germanos, quienes terminarían siendo los campeones. Para esta edición norteamericana, la gran estrella y capitán del plantel es el talentoso experimentado Riyad Mahrez, ex Manchester City, secundado por figuras de renombre como Amine Gouiri, Mohamed Amoura, el defensor Aïssa Mandi y el arquero Luca Zidane, hijo de Zinedine.