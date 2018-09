Moyano estalló contra el Gobierno y pidió la renuncia de un ministro

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que los paros que planean la CGT y las CTA podrían adelantarse si la situación del país "se sigue agravando" y pidió la renuncia del ministro Jorge Triaca.

"Estuvimos evaluando la situación, si se sigue agravando, a lo mejor los tiempos se adelantan, porque la situación no se puede sostener más. La gente reclama alguna actitud para que los señores que nos gobiernan entiendan la situación. Si sigue aumentando el dólar, no te quepa duda", alertó Moyano en conferencia de prensa.

El líder sindical habló ante los medios luego de que la Justicia levantara un embargo en su contra y redujera una insólita multa aplicada por el Ministerio de Trabajo. Al respecto, el camionero afirmó: "Lo importante es que una vez más la justicia laboral ha decidido dejar sin efecto algo que no tenía nada que ver".

"Por más que intenten presionarnos, no nos van a doblegar. Les ganamos la multa, no sé que más van a hacer", apuntó, al tiempo que reclamó la renuncia del ministro Triaca: "Se tiene que ir del ministerio. Le estamos pagando el sueldo para que haga el desastre que está haciendo".

En la misma línea resaltó que "están haciendo un desastre con la economía del país" y ante la pregunta sobre si modificaciones en el Gabinete servirían para mejorar la situación económica, consideró que "si lo cambian todo, sí".

"Ya no saben qué hacer con el país. Estos tipos están como si no pasara nada. Dios se encargará de que se responsabilicen de las cosas que han hecho", disparó.

Y sentenció: "No me canso de decirlo, estos señores son instrumentos del poder dominante, no deciden ellos, deciden sus mandantes y son los que los hacen hacer este papel lamentable que están haciendo, especialmente el presidente (Mauricio Macri), sostuvo Moyano.