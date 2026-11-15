Fiat reveló oficialmente el nuevo Argo X, un hatchback compacto con una estética aventurera que se fabrica en Brasil y desembarcará en Argentina en 2027. Este modelo se posicionará entre el Argo actual y el Pulse, ambos continuarán a la venta por el momento.

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El Argo X representa la adaptación local del Fiat Grande Panda europeo, que se lanzó hace un año. Aunque mantiene el lenguaje de diseño de la marca italiana, en el Mercosur tendrá menos opciones de equipamiento y motorizaciones para ajustarse al mercado regional.

Los detalles del nuevo Argo X de Fiat

La versión presentada incorpora el motor 1.0 turbo naftero T200 MHEV, con 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. Este propulsor cuenta con una batería auxiliar de 12 voltios que le permite homologarse como Mild Hybrid, combinando eficiencia y tecnología. Desde Stellantis destacaron que el modelo “combina diseño, tecnología, seguridad y dimensiones inteligentes”, y que complementará la gama junto al Argo actual, diversificando la oferta para que los consumidores tengan más alternativas.

El diseño exterior presenta líneas limpias y robustas con una identidad visual fuerte, que incluye una firma lumínica en forma de “X” en las luces diurnas y traseras, inspirada en el concepto pixel design. Además, el logo de Fiat se ubica de forma central tanto en la parte delantera como trasera, reforzando el estilo moderno y distintivo.

Uno de los principales cambios está en la arquitectura del tablero. En lugar de las formas curvas y los trazos redondeados del Grande Panda, el Argo X tendría un panel de líneas horizontales, con el tablero de instrumentos digital y la pantalla multimedia ubicados dentro de un mismo conjunto de formato rectangular.

El volante también presenta un diseño renovado, con una apariencia cercana a la del Grande Panda y los modelos Grizzly. A esto se suma la presencia de un selector para la caja automática. Ddemás combina superficies oscuras con sectores en un tono claro, terminación que se extiende por el panel frontal, los revestimientos de las puertas y los tapizados.

En cuanto a la producción, el Argo X se fabrica en el Polo Automotivo Stellantis de Betim, Brasil, y se espera que su llegada a Argentina ofrezca una propuesta atractiva frente a la competencia del segmento B, donde los autos compactos con estilo aventurero ganan terreno.

Con este lanzamiento, Fiat reafirma su apuesta por el segmento de autos chicos en la región, intentando combinar estilo, tecnología y practicidad. Resta ver si el Argo X logrará conquistar al público argentino y competir de igual a igual con los rivales chinos y otras marcas que se posicionan fuerte en este segmento.