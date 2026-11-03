Por qué el Fiat Uno fue un furor en Argentina: sus características

El Fiat Uno fue uno de esos autos que quedaron definitivamente asociados a una época de las calles argentinas. Compacto, liviano y relativamente accesible, durante los años 90 se convirtió en uno de los modelos más buscados de Fiat y protagonizó una fuerte rivalidad comercial con el Volkswagen Gol.

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Su historia comenzó mucho antes.

El modelo original fue presentado en Europa en 1983 y llevaba un diseño desarrollado por Giorgetto Giugiaro. Su carrocería alta y de líneas rectas perseguía un objetivo concreto: aprovechar al máximo el espacio disponible sin aumentar demasiado las dimensiones exteriores.

La fórmula funcionó.

Cuándo llegó a Argentina

La producción nacional comenzó en 1989 bajo responsabilidad de SEVEL, en la planta de El Palomar.

Inicialmente se ofreció con carrocería de tres puertas y motor 1.5. Poco después aparecieron las variantes de cinco puertas y el motor 1.6.

En 1995, la fabricación pasó a manos de Fiat Argentina y se trasladó a Córdoba, donde continuó hasta 2004.

Durante esos 15 años se produjeron en el país casi 180.000 unidades.

La gama fue cambiando continuamente y llegó a ofrecer motores nafteros 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6, además de alternativas diésel de 1.7 litros en distintas etapas.

Pequeño por fuera, grande por dentro

Una de las claves de su éxito estaba en las proporciones.

El Uno tenía una carrocería compacta que facilitaba moverse y estacionar en ciudad, pero su techo elevado y sus formas prácticamente verticales permitían aprovechar muy bien el habitáculo.

La buena superficie vidriada también favorecía la visibilidad.

Era justamente esa combinación la que Fiat resumía con una idea que acompañó históricamente al modelo: un auto pequeño exteriormente pero sorprendentemente aprovechable en su interior.

Poco peso y mucha agilidad

Otro elemento fundamental era el peso.

Dependiendo de la versión, los primeros Uno se encontraban ampliamente por debajo de los 1.000 kilos.

Por eso no necesitaban cifras enormes de potencia para sentirse ágiles.

Versiones como el recordado Uno 1.6 R se convirtieron especialmente en objetos de deseo entre los conductores jóvenes por su relación entre peso, respuesta del motor y comportamiento dinámico.

A esto se sumaban mecánicas relativamente simples, que con el paso de los años ayudaron a generar una amplia disponibilidad de repuestos y talleres familiarizados con el modelo.

La rivalidad con el Volkswagen Gol

Durante los años 90, el Uno encontró uno de sus principales adversarios en el Volkswagen Gol.

Ambos se convirtieron en opciones habituales para quienes buscaban un primer auto, un vehículo familiar económico o simplemente un modelo compacto para utilizar todos los días.

El Uno fue evolucionando para mantenerse competitivo. En 1992 recibió una importante actualización estética y posteriormente aparecieron diferentes niveles de equipamiento y motorizaciones.

Una historia que continuó durante décadas

La fabricación argentina terminó en 2004, pero el nombre Uno siguió presente en el mercado.

En 2010 llegó una segunda generación desarrollada en Brasil, considerablemente diferente al modelo original.

La versión Uno Way, con estética aventurera, también tuvo presencia local y llegó a incorporar motor Firefly 1.3 de 99 CV, control de estabilidad y control de tracción.

Finalmente, la producción brasileña terminó en 2021 después de 37 años.

El éxito del Fiat Uno en Argentina se explica justamente por esa combinación de virtudes: era compacto, amplio para su tamaño, liviano, ágil, relativamente económico y sencillo de mantener.

Características que hicieron que para miles de argentinos fuera un primer auto, un vehículo familiar o simplemente una de las imágenes más reconocibles de las calles durante los años 90 y 2000.