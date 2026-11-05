Tesla prepara su entrada oficial al mercado argentino con una estrategia en dos fases: primero, a fines de noviembre de 2026, desplegará una exhibición de dos vehículos en un espacio exclusivo dentro del shopping Unicenter, ubicado en Martínez, zona norte del Gran Buenos Aires. Luego, en 2027, iniciará la venta formal de sus modelos en el país.

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El lugar elegido para esta primera muestra es el primer piso del centro comercial, donde los visitantes podrán ver los autos y también realizar pruebas de manejo en una zona especial habilitada en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez vehículos disponibles para test drive. Esta iniciativa convertirá a Unicenter en el primer shopping argentino en contar con un espacio dedicado a Tesla.

Cuáles son los modelos de Tesla que llegarán a Argentina

En cuanto a los modelos que aterrizarán en Argentina, se esperan el Tesla Model 3, un sedán; el SUV Model Y; y la futurista pickup Cybertruck. En Estados Unidos, sus precios oscilan entre USD 36.990 y USD 99.990, pero se estima que, gracias a las recientes medidas del Gobierno argentino, el precio local podría situarse entre USD 42.000 y USD 45.000 para los modelos más accesibles.

Estas medidas incluyen un acuerdo con Estados Unidos para permitir la importación anual de hasta 10.000 autos sin el arancel extrazona del 35%, la homologación automática bajo normas NHTSA para agilizar trámites, y un aumento del valor FOB máximo para la importación dentro del cupo de 50.000 vehículos eléctricos anuales, que ahora llega a USD 35.000.

La empresa podrá importar autos de sus plantas en Estados Unidos o China, desde donde ya abastece a Uruguay, país para el que Joaquín Lizarralde, designado CEO para Argentina y Uruguay, maneja la filial desde Buenos Aires.

Sin embargo, aunque el arancel extrazona estará exento, los autos eléctricos seguirán sujetos a impuestos nacionales y locales, además del IVA del 21%, lo que encarecerá el precio final para el consumidor argentino. En comparación, los vehículos híbridos y eléctricos que ingresaron con beneficios similares tienen valores FOB de hasta USD 16.000, pero su precio local ronda entre USD 32.000 y USD 36.000.

En Estados Unidos, Tesla no vende a través de concesionarios tradicionales, sino en puntos propios, muchos dentro de centros comerciales, como el que abrirá en Unicenter. Además de autos, estos locales suelen ofrecer productos exclusivos como baterías portátiles y vehículos eléctricos infantiles como el Cyberquad y la miniatura de la Cybertruck.