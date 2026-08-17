Otto Fritzler rompió el silencio sobre su incidente con Agustín Canapino en TC Pick Up: “No me arrepiento”

El TC Pick Up tuvo el cierre de la fase regular este domingo en el Autódromo Municipal de Rosario Juan Manuel Fangio, donde se llevó a cabo la séptima fecha del campeonato en la primera cita fuera de La Plata. Allí, la primera fila para la final había quedado para Otto Fritzler y Agustín Canapino, quienes se enroscaron en una lucha por el liderato en la largada, lo cual terminó en un incidente que no favoreció a ninguno de los dos.

Y es que el oriundo de Bella Vista superó al piloto arrecifeño al comienzo de la carrera, pero la lucha continuó hasta la segunda curva, en la que ambos se terminaron pasando cuando Otto no pudo controlar su Ford Ranger. Como consecuencia, el contacto hizo que los dos se pasen de la trayectoria, lo que hizo que la punta quede momentáneamente en manos de Facundo Ardusso, seguido por Hernán Palazzo.

Si bien Canapino logró recuperar terreno con el correr de las vueltas y se terminó quedando con la victoria en Rosario, la situación no fue la misma para Fritzler, que cruzó la línea de meta en el cuarto lugar. De ahí que el piloto de Maquin Parts haya hecho un descargo en sus redes sociales al referirse al duelo que mantuvo con el vigente campeón del Turismo Carretera en su cuenta de Instagram.

“¡Final de TC Pickup P4! Arriesgué todo en la primera vuelta, entendiendo que era la única chance que tenía de ganar la carrera. Todo es aprendizaje pero no me arrepiento de arriesgar para ganar”, comenzó Otto. Y es que la maniobra hizo que la Ford Ranger caiga hasta el sexto lugar, tres posiciones por detrás de Canapino, que no fue tan perjudicado con el incidente a pesar de que también tuvo que remontar para ganar.

Además de esto, Fritzler aprovechó el posteo para agradecer a su equipo tras haber culminado la fase regular en el segundo lugar de la tabla: “Gracias equipo y sponsors por el trabajo, sin dudas que hay que mejorar pero no vamos a bajar los brazos”. Cabe mencionar que el piloto ganó una de las finales de La Plata, por lo que llega a la Copa Coronación con ocho puntos extra para la etapa final del campeonato.

La Copa Coronación comenzará el 27 de septiembre en Balcarce.

Los clasificados a la Copa Coronación del TC Pick Up