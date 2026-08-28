Por qué Franco Colapinto ya es el cuarto piloto argentino más trascendente en la historia de la F1

Franco Colapinto ya se instala como el cuarto piloto argentino más importante de la F1.

Franco Colapinto se consolida en la Fórmula 1 y, a esta altura, ya se puede afirmar tranquilamente que es el cuarto piloto argentino más trascendente de la historia en la máxima categoría del automovilismo mundial. La reciente renovación del contrato con Alpine por una temporada transformó al pilarense de 23 años en un deportista nacional muy destacado desde que se creó la competencia en 1950, apenas por detrás del pentacampeón del mundo Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y José Froilán González.

De hecho, "Fran" ya es el tercero que más carreras oficiales disputó, con 39 entre sus pasos por Williams y Alpine. Ahora, para afirmarse en este virtuoso top cuatro e ir por el podio individual le falta solamente ganar competencias, logro que ya concretaron los otros tres corredores mencionados.

Con los 39 Grandes Premios ya disputados entre las dos escuderías nombradas, Colapinto se instaló por encima de los otros 19 compatriotas que participaron en la Fórmula 1. Ellos fueron nada menos que Gastón Mazzacane, Roberto Mieres, Esteban Tuero, Onofre Marimón, Carlos Menditeguy, Ricardo Zunino, Oscar Larrauri, Clemar Buchi, Norberto Fontana, Pablo Birger, Jorge Daponte, Alessandro De Tomaso, Miguel Ángel Guerra, Nasif Estéfano, Oscar Gálvez, Roberto Bonomi, Jesús Iglesias, Alberto Rodríguez Larreta y Adolfo Schwelm-Cruz.

El pilarense no solamente quedó en la historia por la cantidad de carreras corridas en la F1, sino que además su impacto repercute también fuera de la pista. Es que, en apenas una temporada, pasó de debutar como titular en la escudería francesa a ser confirmado en la misma por un año más, como mínimo.

Las diferencias con el corredor que ocupa la primera butaca, el galo Pierre Gasly, son mínimas en cuanto a los registros y la velocidad de cada uno en su monoplaza. Si bien la suerte en líneas generales no ha acompañado al argentino, el trabajo en el día a día, la consistencia y el hecho de terminar siempre en la pista convencieron al asesor ejecutivo Flavio Briatore y al director general Steve Nielsen para confirmar a Franco en la escuadra francesa.

Los motivos por los que Colapinto ya es historia pura para el automovilismo argentino

Las brillantes largadas, la consistencia sin abandonar en las finales, las vueltas rápidas, algunos sobrepasos muy recordados, la adaptación a la reestructuración general de la Fórmula 1 y hasta el carisma que despierta el clamor de los hinchas desde las tribunas influyeron para que el bonaerense resalte claramente.

Este combo positivo desembocó en la continuidad de Franco en "La Máxima" y ahora será el turno de la vigencia. Por ejemplo, Mazzacane sólo estuvo un año, Mieres dos, Tuero menos de uno, Marimón tres campañas y Zunino, dos. De completar la sesión en el 2027, Colapinto demostrará también que tiene cualidades para sostenerse en la elite del deporte motor por un largo tiempo.

Por ejemplo, el inigualable Fangio duró ocho años, el "Lole" Reutemann una década y Froilán González, diez temporadas también. Solamente le falta ello al bonaerense para acercarse al podio y tal vez hasta poder desplazar a Froilán.

Franco Colapinto ya se instala como el cuarto piloto argentino más importante de la F1.

Colapinto, tercer argentino con más carreras en la F1

Carlos Reutemann: 146 carreras (1972–1982). Juan Manuel Fangio: 51 carreras (1950–1958). Franco Colapinto: 39 carreras (2024–presente). José Froilán González: 26 carreras (1950–1960). Gastón Mazzacane: 21 carreras (2000–2001). Roberto Mieres: 17 carreras (1953–1955). Esteban Tuero: 16 carreras (1998). Onofre Marimón: 11 carreras (1951–1954). Carlos Menditeguy: 10 carreras (1950–1958). Ricardo Zunino: 10 carreras (1979–1981).

A Colapinto aún le falta ganar: los 3 argentinos con victorias