Fórmula 1: el homenaje que prepara Ferrari para el GP de Italia en honor a Michael Schumacher

A pesar de que sus dos primeros títulos vinieron de la mano de Benetton, no hay dudas de que lo primero que se viene a la mente cuando se habla de Michael Schumacher es su indumentaria de Ferrari. El germano marcó toda una era en la Fórmula 1 al conseguir cinco títulos al hilo entre 2000 y 2004 con el característico rojo de Maranello, equipo al que había llegado en 1996 con el sueño de consagrarse nuevamente campeón del mundo.

Los primeros años del piloto alemán en la escudería italiana no fueron sencillos, con un coche que no terminaba de rendir y horas de reuniones con mecánicos e ingenieros para mejorar el monoplaza. Se podría decir que el sacrificio dio sus frutos, ya que la recompensa fue tremenda, con Schumacher llegando a sus siete títulos, convirtiéndose en el máximo campeón de la categoría y superando a Juan Manuel Fangio.

Ahora bien, la historia del “Káiser” con el “Cavallino Rampante” se terminó a fines del 2006, año del bicampeonato de Fernando Alonso, cuando se retiró de la F1, aunque luego tuvo un breve regreso con Mercedes en 2010. Este 2026, se cumplen 20 años del cierre de aquella etapa, algo que en Ferrari en motivo para homenajear al siete veces campeón del mundo durante la visita al Gran Premio de Italia.

Y es que la próxima fecha del calendario será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde “Schumi” logró cinco victorias, siendo uno de los pilotos que más veces se subió a lo alto del podio en el mítico circuito. Por tal motivo y por tratarse del GP de casa para los italianos, Ferrari presentará una decoración especial en el SF-26 dedicada al alemán, aunque todavía no se ha revelado con exactitud cómo será el diseño.

De acuerdo con las filtraciones, el plan del equipo italiano es pintar los coches de Charles Leclerc y Lewis Hamilton con el color que tenía el F310 que usó Schumacher en 1996, cuando inició su aventura en Maranello. Como consecuencia, se eliminarían los blancos del actual diseño para dar lugar a una mayor predominancia del rojo y detalles en negro que estarían presentes en el halo, los alerones y los costados del monoplaza.

Así se vería el nuevo diseño de Ferrari.

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