Fórmula 1: Netflix reveló la fecha de estreno del nuevo documental de Michael Schumacher

Michael Schumacher posiblemente sea uno de los pilotos más queridos en la historia de la Fórmula 1, siendo el primero en igualar y superar los cinco títulos que había conseguido Juan Manuel Fangio en la década de 1950. El oriundo de Hermülheim tuvo su debut de la mano de Jordan en el GP de Bélgica 1991, donde sorprendió con su clasificación al quedar séptimo en la grilla de partida, aunque una falla en el embrague lo hizo abandonar la carrera en la largada.

Inmediatamente una fecha después de su debut, Flavio Briatore lo fichó para Benetton como reemplazo del brasileño Roberto Moreno y comenzó a mostrar resultados, aunque debió esperar al año siguiente para su primera victoria. Ahora bien, para el primero de sus siete campeonatos del mundo, el expiloto alemán debió esperar a 1994, año en que ganó ocho de las 16 fechas del calendario y venció a Damon Hill por un punto de diferencia.

Justamente sobre esa temporada tratará el nuevo documental de Netflix, que se titulará Schumacher '94 - El nacimiento de una leyenda y se estrenará el próximo 2 de octubre. Además del campeonato del “Káiser”, el 1994 también fue el año del trágico accidente de Ayrton Senna en el GP de San Marino, un episodio que marcó a Michael, que tenía al brasileño como uno de sus grandes ídolos.

El largometraje de no ficción se complementará en parte con algo de lo visto en la película Schumacher de 2021, pero también contará con otros aspectos no abordados con anterioridad, como el nacimiento de la Schumi Mania y las controversias técnicas y acusaciones de maniobras antideportivas por parte de sus rivales. Por otra parte, contará con declaraciones de Corinna, la esposa de Schumacher, y también de Briatore, director de Benetton por ese entonces y Pat Symonds y Willi Weber, ingeniero de carrera y mánager, respectivamente.

La intención de Christin Freitag, director encargado de la película producida por LEONINE Documentaries, es que la cinta sea el relato más profundo sobre el joven “Schumi”, mostrando su espíritu competitivo y su parte más sentimental. Cabe mencionar que el documental estará completamente en alemán y todavía no se ha informado acerca de doblajes, aunque los subtítulos estarán disponibles para todos los idiomas.

Las celebraciones del primer título de Schumacher.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1