Top 10 de autos 0km más vendidos en septiembre 2025: estos son los modelos más patentados

En septiembre, Toyota reafirmó su liderazgo en el mercado automotor argentino al lograr que la Toyota Yaris se impusiera como el modelo más vendido del mes, con 3.037 patentamientos. Justo detrás se ubicó la Toyota Hilux, con 2.499 unidades, consolidando el dominio de la marca en dos segmentos claves: el de los compactos urbanos y el de las pick-ups medianas.

La victoria del Yaris marca un cambio respecto de meses anteriores, evidenciando la fortaleza de Toyota para adaptarse a las preferencias del público. Este hatchback compacto ya lidera también el acumulado anual, demostrando que el equilibrio entre diseño, confiabilidad y eficiencia sigue siendo una fórmula ganadora. La Hilux, por su parte, mantiene su posición como la camioneta más elegida del país, símbolo de durabilidad y potencia.

Desde lo mecánico, la Hilux continúa destacándose por su motor 2.8 turbodiésel de 204 caballos y un torque de 500 Nm, acompañado por una transmisión automática de seis velocidades y tracción 4×4. Su chasis reforzado y la suspensión trasera con eje rígido le otorgan una robustez ideal para el trabajo pesado y el uso recreativo. En cambio, la Yaris equipa un eficiente motor 1.5 litros VVT-i de 107 caballos, con transmisión CVT, que garantiza una conducción suave, ágil y de bajo consumo, adaptada al tráfico urbano.

En materia de diseño, el Yaris apuesta por líneas modernas, un perfil aerodinámico y una estética juvenil, con detalles cromados y ópticas afiladas que realzan su presencia. Su interior incluye una pantalla táctil de 7”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y un paquete completo de seguridad activa con control de estabilidad y múltiples airbags de serie. La Hilux, por su parte, se distingue por su frente imponente, líneas musculosas y una cabina más confortable en sus versiones superiores, que incluyen climatizador bizona, tapizados de cuero y sistemas de asistencia avanzada.

Los resultados de septiembre reflejan una estrategia bien balanceada de Toyota: liderar tanto en autos compactos como en vehículos utilitarios. Su capacidad de producción local en la planta de Zárate y el respaldo de su red comercial nacional permiten sostener un flujo constante de unidades y garantizar la disponibilidad de modelos en un contexto económico desafiante.

El desempeño de la Yaris y la Hilux confirma una tendencia que se consolida mes a mes: Toyota no solo vende más, sino que mantiene la confianza del público argentino gracias a su reputación en fiabilidad, eficiencia y valor de reventa. Con su combinación de tecnología japonesa, calidad de ensamblado regional y diseño atractivo, la marca japonesa se mantiene en la cima del mercado argentino.

Top 10 de vehículos más vendidos en septiembre 2025 (Argentina):