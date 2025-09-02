Cuáles fueron los autos 0KM más comprados en agosto 2025: el TOP 5 del ranking de patentamiento

Los autos más vendidos de Argentina

En agosto de 2025, el mercado argentino de autos 0 km siguió su impulso con 54.664 unidades patentadas, lo que refleja un crecimiento del 31,7 % interanual, aunque con una baja del 13 % respecto a julio. No obstante, el mercado de autos argentinos suele tener siempre una gran cantidad de unidades vendidas.

En este caso, durante agosto el modelo más vendido del mes fue el Toyota Yaris con 3.781 unidades, seguido por tres pickups: Toyota Hilux (2.375), Volkswagen Amarok (2.367), Fiat Cronos (2.238) y Ford Ranger (2.166).

El ranking de autos más vendidos en agosto de 2025

Toyota Yaris

Líder en el ranking mensual, el Yaris se destaca por su equilibrio urbano: lleva un motor 1.5 L, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, con 107 CV a 6.000 rpm y 140 Nm de torque a 4.200 rpm. Está asociado a una transmisión automática CVT, que simula 7 marchas para lograr una conducción fluida y eficiente. Ideal para el tránsito citadino, ofrece consumo contenido y confiabilidad.

Toyota Hilux

Ícono de la robustez, la Hilux mantiene su popularidad. Sus versiones actuales montan motorizaciones diésel confiables y duraderas, como el clásico 2.8 L turbodiésel de 204 CV con caja manual o automática de 6 marchas. Su reputación sigue intacta: motor confiable, larga vida útil y fácil acceso a repuestos

Volkswagen Amarok

Casi empatada con la Hilux, la Amarok se ofrece con diversas motorizaciones:

2.0 TDI 140 CV con 340 Nm, tracción trasera y caja manual.

2.0 Bi-TDI de 180 CV, llegando a 400 Nm, disponible con tracción 4×4 y caja automática ZF de 8 marchas.

La versión tope V6 diésel de 258 CV, con 580 Nm y overboost, caja automática de 8 marchas y sistema 4MOTION.

Ideal para uso pesado o todo terreno, combina potencia con confort y tecnología de tracción avanzada.

Fiat Cronos

El sedán nacional por excelencia ofrece un motor 1.3 L Firefly de 4 cilindros, con 99 CV a 6.000 rpm y 13 kgm de torque a 4.000 rpm, asociado a una caja manual o automática CVT. En 2025 recibió un restyling (Model Year 26) que actualizó su estética, aunque sin cambios en la mecánica. Usuarios valoran su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.

Ford Ranger

La Ranger mantiene un lugar firme como una de las pick-ups más vendidas. En 2025, Ford comenzó a generar localmente el motor Panther 2.0 Turbo diesel de 170 CV (405 Nm) y también produce el V6 Lion 3.0 L de 250 CV (600 Nm) en su planta de Pacheco. Esta capacidad de fabricación local confiere valor adicional: mayor disponibilidad y soporte para el mercado regional.