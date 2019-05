Mendoza: juicio por jurado sentenció a cadena perpetua a un homicida

Un jurado integrado por 12 ciudadanos deliberó por tres horas este viernes y coincidió en un veredicto histórico provincial: en el primer juicio popular de Mendoza hallaron culpable al guía de montaña Sebastián Petean Pocoví (34) por haber tenido la intención de matar a su ex pareja Carolina Seser (38) el 25 de mayo de 2018 cuando la mujer, ahora madre de mellizas, cursaba el quinto mes de embarazo. También fue condenado por atropellar y matar a los policías Jorge Cussi (32) y Daniel Ríos (40). Lo culparon además por intentar asesinar a otros policías en barricadas anteriores al hecho fatal.

“Es justicia del pueblo, de todos los mendocinos que somos una sociedad madura”, señaló a El Destape Roberto Munives, Director General de Policías luego de conocer el fallo. Si bien, está prohibido revelar las identidades del jurado conformado, oficialmente se dieron a conocer sus edades y ocupaciones. Entre las 6 mujeres y 6 varones titulares hubo empleados, una ama de casa, una geógrafa, una estudiante de psicología, una empleada doméstica, un pensionado, un mecánico, un empleado público y un obrero, entre otros.

El juez Rafael Escot dictó la pena de prisión perpetua, una condena que implica más de 35 años de cárcel. Así lo había solicitado la fiscalía y los abogados querellantes, quienes debían esperar la última palabra del jurado popular, cuyo veredicto finalmente estableció para Petean la culpabilidad por los siguientes delitos: “tentativa de femicidio agravado por el vínculo” por atacar a su ex pareja; dos “tentativas de homicidio criminis causa” por intentar atropellar a los efectivos que querían detenerlo y "homicidios criminis causa" por las muertes de los efectivos Jorge Cussi y Daniel Ríos.

En la provincia cuyana Andrés Harfuch -vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados- dijo a El Destape que “Mendoza le ha dado un ejemplo al país” y agregó que “esto va a repercutir de un modo muy grande porque estamos además en plena efervescencia del veredicto del médico Cataldo”.

Se pronunció así sobre los 12 ciudadanos elegidos al azar del padrón bonaerense que declararon “no culpable” al médico Lino Villar Cataldo por considerar que actuó en legítima defensa cuando mató a un delincuente que intentó robarle su auto en 2016.

El sistema de Juicios por Jurados está vigente en Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chaco, Córdoba, San Juan (acaba de votarlo) y pronto en Santa Fe.

El sistema de juicios populares o “Ley Sagasti”, como la llamó Unidad Ciudadana en Mendoza, entró en vigencia para los homicidios agravados este año, luego de haber sido aprobada en la Legislatura mendocina a fines del 2018 (con algunas modificaciones). La iniciativa fue impulsada por la senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti y avanzó tras el encuentro que mantuvo la precandidata a la gobernación con el gobernador Alfredo Cornejo allá por abril del año pasado.

El hecho

Calle Blas Parera al 271, Gutiérrez, Maipú. Las discusiones matrimoniales en la casa de Petean se intensificaron en la siesta del viernes 25 de mayo. Lara y Emma, con 5 meses de gestación y Salvador, de 3 años, vivieron uno de los días más tristes para su familia y para la fuerza policial de Mendoza.

Sebastián estaba celoso por un familiar de su ex mujer que estaba de visita en Mendoza, creía que el hombre de 75 años (primo de la abuela de Carolina Seser) era el padre de las bebas. "Me dijo que me iba a matar a mí y a las mellizas", declaró Seser, quien fue apuñalada en el abdomen y el brazo derecho. Aquel dia, la mujer fue trasladada al hospital mientras un alerta al CEO iniciaba la persecución de la camioneta Ford Ranger del culpable.

En la ruta 82 kilómetro 22, zona de montañas y turismo de Blanco Encalada, el conductor perseguido evadió un destacamento policial, giró y en sentido contrario aceleró a 140 km para continuar su fuga. Dos policías movilizados en moto, Carlos Cussi (32) y Daniel Ríos (40), intentaron frenarle el paso en el km22 pero la secuencia terminó de la peor manera. Petean atropelló y mató en el lugar a ambos efectivos. Su vehículo volcó, fue detenido, imputado y trasladado al penal. Luego se conocido que había consumido grandes cantidades de cocaína.