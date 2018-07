El economista y ex presidente del Banco Central Carlos Melconian cargó duro y parejo contra las medidas económicas del Gobieno. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio en su programa LNE, cuestionó las decisiones que se tomaron desde el equipo económico y atribuyó a ellas los resultados de la corrida cambiaria.

“El diagnóstico fue equivocado y las herramientas utilizadas a partir del diagnóstico también. Ha sido definido como que con determinado gradualismo se venía solucionando el problema a una dinámica que los mercados no terminaban de aceptar. Yo discrepo”, sostuvo, con un tono crítico.

En este sentido, consideró que el Gobierno “sobreestimó la capacidad de solucionar las cosas, la figura del Presidente, la lluvia de dólares, el segundo semestre y la capacidad de obtener una inflación baja” a la hora de hacer un diagnóstico sobre cómo sería la situación económica al iniciar el mandato del presidente, Mauricio Macri.

“Que las Lebac iban a ser un problema, se discutía. Que le mercado cambiario tenía una demanda de ahorro en dólares y turismo no era una cosa nueva. No se prestó atención a que podía ser un problema. Que esto lo he hablado y no lo han escuchado, no tengo ninguna duda. Con el Presidente lo hablábamos desde antes de diciembre de 2015”, planteó.

Sin embargo, a pesar de reconocer que él había advertido el riesgo que presentaban las Lebacs, ironizó que terminaron “descubriendo dos años y pico después que las Lebac eran un instrumento nefasto” que “jocosamente” denominó “velociraptores, porque el día que se despierten estamos fritos".

Además, volvió a referirse sobre su polémica analogía, respecto a que la vuelta del Fondo Monetario Internacional representa el menú “pechuguita con calabaza” que le dan a los enfermos en el hospital. “Es un título que muestra con todas las letras lo que viene. Hasta el Presidente lo dijo. 'Pechuguita y calabaza' es el menú hospitalario. Ojalá no haga falta compota de manzana".

Consultado si coincide con el Gobierno sobre que la corrida cambiaria fue provocada por una crisis internacional, manifestó su discrepancia y sostuvo que “a partir de que se genera el fenómeno en Argentina, y no por Argentina, se puso más complejo el mundo”. “Las devaluaciones en el mundo ocurrieron a posteriori del candombe argentino, y ni Perú, ni Chile ni Colombia devaluaron”, ejemplificó.

