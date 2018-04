Lula preso: este es el tríplex "de lujo" en Guarujá

El Movimiento de los Sin Tierra difundió un video que muestra por primera vez cómo es por dentro el supuesto tríplex de lujo que el juez Sergio Moro afirmó que era propiedad del ex presidente Lula Da Silva. Allí, se observa que el inmueble, que no pudieron probar que fuera del líder del PT, está lejos de ser un objeto de lujo que pueda servir como coima en retribución a contratos del Estado.

El video, difundido luego por la revista brasileña Forum, muestra que el supuesto inmueble "de lujo" ubicado en la avenida General Monteiro de Barros 638, en Guarujá, estado de San Pablo, está construido con materiales que no están entre las más costosas del mercado. Muebles de melamina, grifería común y corriente y azulejos comunes de baño, son solo algunas de las cosas que pueden observarse en el video, de casi dos minutos.

Según la acusación por "corrupción pasiva", llevada adelante por el juez Moro, ese departamento habría sido una coima de la constructora OAS (quien realizó la edificación luego de comprarla a una cooperativa quebrada) a cambio de contratos con Petrobras. La denuncia se basó en la delación premiada de un ex directivo de la empresa. Sin embargo, no se encontraron títulos de propiedad del ex presidente ni pruebas que Lula haya usado el departamento. Inclusive, Moro llegó a decir que Lula tomó posesión "de hecho" del tríplex en un momento en el que no estaba terminada su construcción.

El video fue grabado por el Movimiento de los Sin Tierra, quienes ocuparon el lugar por unas tres horas hasta que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, pese a que no hubo ningún pedido del supuesto propietario para hacerlo.