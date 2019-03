El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló que Marcelo D'Alessio envió audios de Whatsapp a la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, luego de que le allanaran el domicilio en el marco de la causa que investiga las extorsiones al empresario agropecuario Pedro Etchebest. Por estas escuchas, invitó a la legisladora a brindar las explicaciones pertinentes ante su Tribunal.

"En el teléfono de D'Alessio, secuestrado con posterioridad (al allanamiento del domicilio) se encontraron estas conversaciones vinculadas a un usuario de Paula Oliveto", dijo Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados.

En el primer audio, D'Alessio aseguró: "Mirá, Pau. El que armó ésto es un AFI que es de la línea de (Daniel) Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esta interna de la interna de la interna, dónde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK (Cristina Kirchner). No entiendo, pero se quién es".

En un segundo audio, el extorsionador volvió a comunicarse con Oliveto: "Bueno, Pau. Entiendo si no me querés atender por Whatsapp. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y me traje una hora y media de toda la información".

D'Alessio agregó saber "cómo se planificó la cama, todo" y manifestó estar recolectando más información: "Me falta una cámara más, un audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza para desgrabar y a tres más por las dudas. Ya descubrí, manipularon todo, audios, videos, quieren imputar a todos, hasta a mi abogado".

En el marco de la causa por extorsión, manifestó saber "quién es este famoso Etchebest". Sobre esto, dijo: "Era el cajero de De Vido antes de ser el cajero de (Juan Manuel) Campillo. Eso solito, negra. No se si por mí o los cuadernos, pero vale la pena".

La información conseguida, según detalló el propio D'Alessio, ocupaba 164 megas. "Decime qué carajo hago con eso, ¿lo mando en un pendrive, en un sobre, lo mando con Martín Catalano para que te lo de? No se. Olvidate que este tipo me lleva en cana ya sea por extorsión, en grado de tentativa o lo que sea, pero quiero dárselo a alguien para que lo vea", afirmó el extorsionador.

Ante estas pruebas, el juez Ramos Padilla advirtió que "podría ser preconstitución de prueba para perjudicar a la diputada Paula Oliveto" a quien invitó a ir "al tribunal y hacer las aclaraciones pertinentes porque estas manifestaciones las hace el señor Marcelo D'Alessio luego de que se allana el domicilio y con la presunción muy alta de que se le iba a secuestrar el teléfono".