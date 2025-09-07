Israel afirma que dron lanzado desde Yemen alcanzó la sala de llegadas del aeropuerto Ramon

Foto de archivo ilustrativa dek Aeropuerto Internacional de Ramon en Eilat, Israel

La Autoridad Aeroportuaria de Israel informó el domingo que un dron lanzado desde Yemen había alcanzado la sala de llegadas del aeropuerto Ramon, cerca de la ciudad de Eilat, en el mar Rojo, lo que provocó la interrupción de los despegues y aterrizajes en el lugar.

El Ejército israelí dijo que estaba investigando un episodio de una nave no tripulada lanzada desde Yemen que cayó en la zona del aeropuerto.

Agregó que el incidente estaba siendo revisado, sin proporcionar detalles sobre el impacto. No especificó si el dron había caído tras ser interceptado o si había sido un impacto directo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El aeropuerto, situado cerca de la ciudad turística de Eilat, en la frontera con Jordania y Egipto, recibe principalmente vuelos nacionales.

Los hutíes, apoyados por Irán, han estado lanzando misiles y aviones no tripulados en dirección a Israel, en lo que el grupo considera actos de solidaridad con los palestinos.

Israel ha tomado represalias bombardeando zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el puerto de Hodeida. Su más reciente ataque dejó a altos cargos hutíes muertos, incluido el jefe del Gobierno.

Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, también han estado atacando buques en el mar Rojo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Con información de Reuters