Trump propone nuevo proceso de visas H-1B para trabajadores más cualificados y mejor pagados

Ilustración fotográfica con la bandera de EEUU y una solicitud de la visa H-1B.

El Gobierno de Estados Unidos publicó el martes una propuesta para reelaborar el proceso de selección de visas H-1B para favorecer a los trabajadores más cualificados y mejor pagados, según un aviso del Registro Federal.

El nuevo proceso se conoce tras el anuncio por parte de la Casa Blanca el viernes de que introducirá una tasa de 100.000 dólares para las visas.

Si se aprueba, la iniciativa dará más peso a las solicitudes de los empleadores que pagan salarios altos si las peticiones anuales de visas superan el límite legal de 85.000, según el anuncio. El objetivo es proteger mejor a los estadounidenses de la competencia salarial desleal de los trabajadores extranjeros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente Donald Trump lanzó una amplia ofensiva contra la inmigración después de asumir el cargo en enero, incluido un impulso a las deportaciones masivas y un intento de impedir la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales.

En los últimos días, su Gobierno ha intensificado su enfoque en el programa H-1B, popular entre las empresas tecnológicas y de subcontratación para obtener trabajadores extranjeros cualificados.

La administración Trump dijo el viernes que pedirá a las empresas que paguen 100.000 dólares al año por las visas H-1B. Algunas grandes tecnológicas advirtieron a los titulares de visas que se quedaran en Estados Unidos o regresaran con rapidez, lo que desató una caótica lucha por volver al país.

La Casa Blanca aclaró más tarde que la tasa se aplicaría solo a las nuevas visas.

(Editado en español por Jorge Ollero Castela)