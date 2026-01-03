Quién es Vladimir Padrino López, el militar de carrera leal a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro lo designó al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde hace 11 años.

El ataque militar de Estados Unidos en Venezuela de este sábado, seguido del secuestro del presidente Nicolás Maduro, generó una danza de nombres sobre quiénes podrían quedar al mando del Palacio Miraflores a partir de ahora. En ese contexto surge el nombre del General en Jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas y ministro de Defensa desde 2014, Vladimir Padrino López. Su lugar dentro de la estructura del chavismo es clave, dado que para algunos analistas y organismos internacionales, Padrino López es visto como el principal garante del respaldo militar al chavismo.

Vladimir Padrino López nació el 30 de mayo de 1963 en el estado Táchira. Hizo carrera en el Ejército venezolano y se formó como oficial profesional. A diferencia de otros dirigentes del chavismo, no participó activamente en el intento de golpe liderado por Hugo Chávez en 1992, aunque logró ascender dentro de la estructura castrense durante los años posteriores. Su consolidación llegó tras la muerte de Chávez, cuando Nicolás Maduro lo designó al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde hace 11 años.

Desde esa posición, Padrino López concentra un poder inédito en la historia reciente de Venezuela. Además de encabezar el Ministerio de Defensa, ejerce una influencia directa sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Su figura se volvió central en momentos críticos, como las protestas masivas de 2017, el desconocimiento internacional de Maduro tras las elecciones de 2018 y el intento de Juan Guaidó de asumir la presidencia interina en 2019.

Uno de los hitos más recordados de su gestión fue su negativa pública a reconocer a Guaidó como presidente, reafirmando la "lealtad absoluta" de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. Esa definición fue decisiva para el fracaso de los intentos de quiebre institucional impulsados por la oposición y respaldados por Estados Unidos y varios países de la región.

Su rol económico en Venezuela y las acusaciones estadounidenses que enfrenta junto a Maduro

En el plano económico y político, el rol de Padrino López va más allá de lo estrictamente militar. Bajo su mando, las Fuerzas Armadas ampliaron su participación en áreas estratégicas como la distribución de alimentos, el control de puertos y fronteras, y sectores clave de la economía. Esta militarización de funciones civiles es una de las características más señaladas del modelo venezolano actual, la cual es criticada por la oposición.

A nivel internacional, Padrino López fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, acusado de violaciones a los derechos humanos, corrupción y de sostener un sistema represivo. Washington lo señala como uno de los pilares del “régimen de Maduro” y como responsable del accionar de fuerzas de seguridad durante la represión de manifestaciones. El general rechaza estas acusaciones y sostiene que se trata de "una ofensiva política externa contra la soberanía venezolana".