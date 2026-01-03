Quién es Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo detrás de Maduro

Diosdado Cabello es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela de este sábado y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, un nombre que cobra relevancia es el de Diosdado Cabello Rondón, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política venezolana. Considerado durante años como el “número dos” del chavismo, su nombre aparece asociado tanto a los principales resortes del poder en Venezuela como a denuncias internacionales por presunta corrupción y narcotráfico, a la par que Donald Trump lo considera uno de los cómplices más oscuros de Maduro. Militar de formación y dirigente político de peso, Cabello es un actor central en el entramado del gobierno chavista.

Nacido el 15 de abril de 1963 en El Furrial, del estado de Monagas, Diosdado Cabello es ingeniero y teniente retirado del Ejército venezolano. Su carrera política empezó caminando junto a Hugo Chávez, con quien participó en el fallido golpe de Estado de 1992. Tras la llegada del chavismo al poder por vía electoral en 1999, Cabello ocupó distintos cargos en la política venezolana: fue vicepresidente de la República, ministro de Obras Públicas, gobernador del estado Miranda y presidente de la Asamblea Nacional entre 2012 y 2016.

Durante años, su influencia se expresó tanto en los cargos políticos que ocupó, como también dentro de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que hoy es incluso vicepresidente. Desde 2017, fue una de las figuras centrales de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado por el chavismo y cuestionado por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Dentro del oficialismo, Cabello es visto como uno de los dirigentes con mayor ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, incluso con más poder que el propio Nicolás Maduro. Fuentes venezolanas aseguran que dentro del chavismo existe una rivalidad histórica entre Cabello y el mandatario, por ver quién es el heredero del legado de Chávez. Mientras que Cabello es visto como el "histórico" por haber acompañado al expresidente fallecido desde sus inicios, Maduro es descrito como la "segunda guardia" que se fortaleció con la institucionalización del PSUV en el poder.

Actualmente, Diosdado Cabello se desempeña como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y fue uno de los primeros funcionarios que convocó a la población venezolana a manifestarse y apoyar al Gobierno tras los ataques de esta madrugada.

Acusaciones de Estados Unidos por presunta corrupción

En el plano internacional, el nombre de Cabello aparece en numerosas investigaciones y sanciones. Estados Unidos lo acusa de liderar junto a Maduro el llamado "Cártel de los Soles" una supuesta red de narcotráfico integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos.

En 2019, fiscales federales de Nueva York imputaron a Maduro y a Cabello por "conspiración" por enviar supuestamente cocaína a Estados Unidos. Cabello negó, desde siempre, todas las acusaciones y las califica como parte de una "guerra política" contra Venezuela.