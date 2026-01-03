Las impactantes imágenes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

La operación de Estados Unidos en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro sacudió la madrugada latinoamericana. El sorpresivo ataque pudo ser capturado por los pocos ciudadanos venezolanos que se encontraban despiertos y sus imágenes son, hasta el momento, el único testimonio del despliegue de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que retiraron a Maduro del territorio venezolano y prometió dar los detalles en una conferencia de prensa programada para las 13. No obstatne, los videos caseros lograron dar testimonio de cómo ingresaron los militares estadounidenses a Caracas y otros puntos del país.

Los videos desde edificios y desde las mismas calles lograron captar el despliegue de helicópteros, los bombardeos y también la desesperación de los ciudadanos que intentaron escapar del ataque.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Maduro y su esposa, aunque el gobierno de Estados Unidos sostiene que está preso y será juzgado en ese país por cargos de narcoterrorismo. En contraposición, la mayor parte de la comunidad internacional criticó el accionar y pidió la intervención de la ONU para resolver la situación de forma pacífica.

Las imágenes del ataque a Venezuela