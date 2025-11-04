El Kremlin dice que sigue en contacto con Venezuela por la tensión en el Caribe

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asiste a la rueda de prensa y llamada telefónica anual de fin de año del presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, Rusia

ers) -Rusia se mantiene en contacto permanente con Venezuela por la tensión en el Caribe, dijo el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Tenemos constantes contactos de trabajo con Venezuela", dijo Peskov a periodistas en una reunión informativa en respuesta a preguntas sobre si Moscú estaba ampliando la ayuda a Caracas, citó la agencia de noticias TASS.

TASS dijo que Peskov se negó a dar más detalles sobre la naturaleza de los contactos.

Peskov, citado por TASS, dijo el pasado fin de semana que Rusia deseaba que la situación entre Venezuela y Estados Unidos se mantenga en calma y que no estallen nuevos conflictos en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció el fin de semana la "excesiva fuerza militar" de Estados Unidos en el mar Caribe y reafirmó su apoyo a los dirigentes venezolanos.

La campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental contra el tráfico ilegal de drogas, según Washington, ha alcanzado al menos a 14 barcos y ha causado la muerte de 61 personas.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe en los últimos meses.

El mandatario ruso, Vladimir Putin, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmaron en mayo en Moscú un acuerdo de asociación estratégica.

Con información de Reuters