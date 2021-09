China enfrenta dificultades para expandir campaña de vacunación contra COVID-19

Personas con mascarillas caminan a lo largo de The Bund frente al distrito financiero de Lujiazui de Pudong, en Shanghái

China enfrenta crecientes dificultades para expandir su campaña masiva de vacunación contra el COVID-19, pero continuará vacunando a más personas e intensificando el programa de dosis de refuerzo, dijo el viernes un funcionario de salud.

Zheng Zhongwei, un funcionario de la Comisión Nacional de Salud, no especificó los obstáculos, pero enfatizó que aquellos que no han sido vacunados no pueden confiar en estar protegidos por quienes han recibido las vacunas, en medio de preocupaciones sobre la variante Delta altamente transmisible.

"Recientemente, a medida que (impulsamos el trabajo de vacunación y) llegamos a una etapa posterior, se ha vuelto cada vez más difícil", dijo Zheng en un foro de salud.

Zheng añadió que China ha administrado dosis completas a unas 900 millones de personas, o más del 60% de su población de 1.400 millones, pero citó a algunos expertos que dijeron que el país podría necesitar una tasa de vacunación superior al 80%.

China administró alrededor de 13 millones de dosis por día en promedio en julio y agosto, un ritmo más lento que el promedio diario de junio de 19 millones.

Para fines de octubre, se espera que el país complete la administración de dosis de régimen regular a 1.100 millones de personas, así como la administración de inyecciones de refuerzo a grupos limitados, como los ancianos y los empleados de alto riesgo, según las estimaciones de la presentación de Zheng.

Actualmente, se recomienda a las personas que tomen dosis de refuerzo del mismo tipo de tecnología que sus primeras vacunas, pero podría haber más opciones disponibles una vez que los estudios sobre el uso de diferentes inyecciones como refuerzos arrojen resultados, dijo Zheng.

China ha suministrado 1.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 al resto del mundo, dijo Zheng.

El presidente Xi Jinping dijo en agosto que China se esforzaría por proporcionar unas 2.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a otros países en 2021.

