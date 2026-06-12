Un vendedor de lotería español se enfrenta a una pena de cárcel

FOTO DE ARCHIVO: Vista de un dron de una bandera española ondeando frente al Puente Nuevo, en Ronda, España

Un vendedor de lotería ha sido condenado en España a ‌tres años ‌y medio de prisión por estafar al ganador de un premio mayor de 4,7 millones de euros (5,4 millones de dólares) en 2012, según los documentos judiciales.

Un tribunal de la ​ciudad de ⁠A Coruña, en el noroeste del ‌país, dijo que el ⁠vendedor se dio cuenta ⁠de que el cliente había ganado una suma considerable cuando este le ⁠pidió que comprobara sus números, ​pero engañó deliberadamente al ‌poseedor del boleto diciéndole ‌que ninguno de ellos había ⁠salido.

Posteriormente, el vendedor intentó cobrar el premio alegando que había encontrado el boleto ganador en su ​tienda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin ‌embargo, la administración local de lotería se abstuvo de pagar el premio y mantuvo el boleto bajo custodia mientras intentaba ⁠averiguar quién era su propietario. A pesar de ello, el vendedor de lotería intentó reclamar el premio en repetidas ocasiones durante un periodo de ocho años, según muestran los documentos judiciales.

El ‌verdadero propietario del boleto ganador falleció en 2014, pero el tribunal ordenó que se pagara el premio íntegro a los herederos de la víctima.

Declaró ‌al vendedor culpable de fraude agravado. La sentencia no es firme y ‌puede ser ⁠recurrida ante el Tribunal Supremo del país.

(1 dólar = 0,8688 ​euros)

Con información de Reuters