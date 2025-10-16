Kiev dice que tropas norcoreanas operan drones de reconocimiento sobre Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos disparan un obús autopropulsado hacia las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, en primera línea del frente

Tropas norcoreanas con sede en Rusia están operando drones a través de la frontera con Ucrania en misiones de reconocimiento, dijo el jueves el Ejército ucraniano, la primera vez que Kiev ha informado de un papel en el campo de batalla para los norcoreanos en meses.

Miles de soldados norcoreanos lucharon el año pasado junto a las fuerzas rusas en la región rusa de Kursk contra las tropas ucranianas, que protagonizaron su mayor incursión en Rusia durante la guerra.

Ucrania dijo posteriormente que los norcoreanos se habían retirado tras sufrir numerosas bajas. Las tropas ucranianas fueron expulsadas de Kursk en marzo de este año y desde entonces no han vuelto a enfrentarse a los norcoreanos en el campo de batalla.

En un comunicado en Facebook, el Estado Mayor ucraniano dijo que unidades norcoreanas estaban operando drones desde la región de Kursk para encontrar posiciones militares ucranianas y ayudar a dirigir los ataques con cohetes contra la adyacente región ucraniana de Sumy.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han interceptado comunicaciones entre operadores de drones norcoreanos y personal del Ejército ruso", afirmó.

Corea del Norte y Rusia firmaron un pacto de defensa mutua e intensificaron su cooperación militar en los dos últimos años. Ucrania y Corea del Sur estiman que Pyongyang desplegó más de 10.000 soldados para luchar en la guerra contra Ucrania a cambio de ayuda económica y tecnología militar.

El ministro de Defensa de Corea del Sur dijo el lunes que Corea del Norte probablemente había recibido ayuda técnica de Rusia para el desarrollo de sus submarinos.

Con información de Reuters