El príncipe Harry visita Ucrania con una organización benéfica de rehabilitación

El príncipe Harry de Inglaterra visitó Ucrania el viernes, llegando a Kiev con un equipo de su Fundación de los Juegos Invictus para explicar los planes de su organización benéfica para ayudar a rehabilitar a soldados heridos, informó el periódico The Guardian.

Se trata de la segunda vez que Harry, hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido, visita Ucrania este año, después de que en abril visitara un centro para militares heridos en Leópolis.

El príncipe sirvió durante 10 años en el ejército británico antes de crear la Fundación de los Juegos Invictus, una organización benéfica que organiza un acontecimiento deportivo internacional para militares heridos en combate.

"No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es contribuir en todo lo posible al proceso de recuperación", dijo Harry a The Guardian en un tren nocturno con destino a Kiev.

Fue invitado a la capital por el Gobierno ucraniano, dijo, y recibió permiso del Gobierno británico y de su esposa antes de viajar.

El viaje se produce al final de la visita de cuatro días del príncipe a Reino Unido desde California, donde vive con su esposa Meghan y sus dos hijos.

Desde que dejó de ser miembro de la realeza en 2020, la relación de Harry con su padre ha sido tensa tras criticar públicamente a la familia real. En una señal de distensión en las relaciones, se reunieron por primera vez en 20 meses el miércoles.

