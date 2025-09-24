El "préstamo de reparación" de la UE a Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros

FOTO DE ARCHIVO. Personas sustituyen una bandera de la UE por una ucraniana el día de una cumbre especial de líderes de la Unión Europea para debatir sobre Ucrania y la defensa europea, en Bruselas, Bélgica

4 sep (Reuters) -El "préstamo de reparación" de la Unión Europea a Ucrania podría ascender a 130.000 millones de euros, según responsables de la UE cercanos a las conversaciones, y su cuantía se concretará después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúe las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027.

La idea de un préstamo de reparación a Kiev, basado en los saldos en efectivo de los activos rusos inmovilizados en Occidente después de que Moscú invadiera Ucrania en 2022, fue planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 10 de septiembre.

El préstamo, destinado a ayudar a Kiev a financiar su esfuerzo bélico, sólo sería devuelto por Ucrania una vez que recibiera las reparaciones de Rusia en un acuerdo de paz. El riesgo sería asumido colectivamente por los países europeos y posiblemente también por otros países del G7, dijo.

La mayor parte de los activos rusos en Europa, por valor de unos 210.000 millones de euros, se encuentran en el depositario central de valores belga Euroclear. Los responsables dijeron que 175.000 millones de euros de los activos en Euroclear ya han vencido y se han convertido en efectivo que podría ser la base del nuevo préstamo.

Pero los responsables dijeron que antes de que la UE siguiera adelante con el préstamo de reparación, querría reembolsar el préstamo de 45.000 millones de euros (50.000 millones de dólares) acordado el año pasado por el G7.

Esto dejaría unos 130.000 millones de euros del saldo de caja disponibles para el nuevo instrumento, según tres responsables próximos a las conversaciones.

(1 dólar = 0,8518 euros)

Con información de Reuters