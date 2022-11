Alcalde de Kiev no descarta "evacuaciones parciales" por los apagones

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó hoy que las autoridades "no descartan el peor escenario" a causa de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y apuntó que podría haber una evacuación "parcial" de la ciudad si persisten los cortes de luz y agua.

"No descarto el peor escenario. No habrá una evacuación total, quizá una parcial, pero no sería llamada evacuación. Sería una reubicación temporal de ciertos grupos de gente hacia los suburbios y lugares donde haya servicios disponibles", señaló el alcalde en una entrevista concedida a RBK-Ukraine, reprodujo Europa Press.

En una línea similar, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le advirtió anoche a sus compatriotas que se preparen para las consecuencias de nuevos ataques, después de acusar a Rusia de utilizar el frío contra las personas como un arma de guerra.

"Entendemos que los terroristas (las tropas rusas) están preparando nuevos ataques. Lo sabemos con seguridad. Y mientras tengan misiles, lamentablemente no se detendrán", afirmó Zelenski en el video que diariamente graba para la población ucraniana.

"Pero nuestra capacidad de ayudarnos unos a otros y cuidar de los más vulnerables, nuestra ayuda mutua es uno de los elementos de protección contra el terror, así como nuestra fortaleza", arengó.

El grupo energético DTEK advirtió hoy temprano que los apagones de emergencia continuarán hoy en Kiev, por lo que podrían no tener lugar los cortes programados.

La información contrastó con otra difundida ayer por autoridades de la administración militar de Kiev, según la cual el servicio eléctrico y la calefacción habían quedado restablecidos en la mayor parte de la ciudad.

"En Kiev tienen lugar los cortes de luz de emergencia. Los calendarios de apagones de estabilización, creados previamente, no están vigentes de momento", dice el comunicado en la página web oficial.

La nota, citada por la agencia de noticias Sputnik, agrega que los especialistas de la compañía, los del operador de la red eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, y los de servicios de emergencia hacen todo lo posible para estabilizar la situación lo antes posible.

En Ucrania se suceden apagones programados y de emergencia debido a los destrozos que la red eléctrica sufrió en varias oleadas de ataques que Rusia llevó a cabo en octubre y noviembre.

El primero de estos ataques fue en represalia por el atentado que destruyó un tramo del puente del estrecho de Kerch, en Crimea, causando cuatro muertos.

El primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, dijo el pasado 18 de noviembre que "casi la mitad" de la red energética nacional resultó dañada.

Autoridades de Kiev habían dicho ayer en Telegram que el servicio eléctrico y de calefacción se había restablecido, justo en un día de gélidas temperaturas.

"En la capital, la electricidad, el agua, la calefacción y las comunicaciones han sido restablecidas casi por completo", informó la administración militar de Kiev en su cuenta de aplicación de mensajería Telegram.

La mayor parte de los residentes de Kiev, una ciudad donde se vivía con comodidad y que llegó a tener 3 millones de habitantes antes de la invasión rusa de este año, "no sólo tienen electricidad sino que no sufren cortes temporales de suministro", agregó, recogió la agencia Ansa.

"Todo funciona con normalidad. Solo son posibles situaciones de emergencia localizadas", y las labores de reparación de la red están en su "fase final", dijo la administración militar, evidentemente difundiendo información falsa o imprecisa.

Con información de Télam