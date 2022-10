Elon Musk desbaneará a todas las cuentas en Twitter y Trump le agradeció

El multimillonario es el nuevo dueño de Twitter y anunció planes para cambiar las políticas de moderación de contenido y la restricción a cuentas que violan las políticas de privacidad. El agradecimiento de Donald Trump.

Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter y, cómo ya ha anticipado, se encargará de realizar varios cambios en la plataforma en esta nueva etapa, con el objetivo de apostar por "una mayor libertad de expresión". Entre sus propuestas, se destacó la de la posibilidad de desbanear todas las cuentas que habían sido restringidas por violar repetidamente las políticas de la red social, como, por ejemplo, es el caso de la del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El magnate fundador de Tesla y Space X se expresó varias veces en contra de la prohibición de Twitter que limita el acceso a los usuarios que rompen las normas. También demostró preocupación por la cantidad de cuentes falsas que hay en la plataforma y anunció planes para cambiar las políticas de moderación de contenido como fake news o mensajes de acoso.

La postura de Musk fue celebrada por Donald Trump, quien no tiene acceso a su cuenta de Twitter desde 2021. “Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”, expresó el ex mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Elon Musk compró Twitter y despidió a sus ex directivos

Elon Musk completó la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, luego de varios idas y vueltas para la adquisición. "El pájaro es libre", publicó el empresario una vez que se confirmó el acuerdo y se autodefinió como "Chief Twit", el jefe de los tuits.

Su primera medida fue despedir a la cúpula de la compañía, a quien Musk acusa de haberlo engañado con respecto a la cantidad de cuentas falsas que tiene la red social del pajarito. De esta forma, echó con efecto inmediato al director ejecutivo de la compañía, Parag Agrawal, y a otros dos altos ejecutivos, según informó el Washington Post.

"La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia", explicó el multimillonario en un comunicado publicado en esta red social que ahora le pertenece.

Además, anteriormente, en una entrevista en una charla TED, había dicho que la compra de la plataforma no la ve como "una forma de ganar dinero" sino de "tratar de ayudar a la humanidad"."Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización", aseguró Musk.