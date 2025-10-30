Trump vincula condonación de préstamos estudiantiles con agenda migratoria en nueva norma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros a bordo del Air Force One

30 oct (Reuters) -Los prestatarios de créditos estudiantiles que trabajen en organizaciones sin fines de lucro que no cooperen con la agenda migratoria del presidente Donald Trump no serán admisibles para la condonación de la deuda, según una norma anunciada el jueves por el Departamento de Educación.

La administración de Trump está modificando los criterios para el Programa de Condonación de Préstamos del Servicio Público, un programa de cancelación de deuda estudiantil para los estadounidenses que parte de su carrera trabajan para una organización sin fines de lucro, entre otros roles calificados.

El cambio es el más reciente del Gobierno de Trump que incorpora condiciones relacionadas con la inmigración a programas federales de larga duración.

El presidente estadounidense solicitó en marzo al Departamento de Educación que excluya a los prestatarios que trabajan para organizaciones que "participan en actividades que tienen un propósito ilegal sustancial".

Casi 43 millones de estadounidenses tienen deudas federales de préstamos estudiantiles, según el Servicio de investigación del Congreso, que no está alineado con los partidos.

Con información de Reuters