Administración Trump despide a decenas de funcionarios de los CDC, según NYT

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia, EEUU

La administración Trump ha despedido a decenas de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en su última ronda de recortes, incluidos "detectives de enfermedades", científicos de alto rango y toda la oficina de Washington, informó el sábado el New York Times.

La Casa Blanca y los CDC no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.

Los trabajadores afectados recibieron notificaciones de despido por correo electrónico la noche del viernes en las que se les informaba de que sus funciones se consideraban ahora innecesarias o "prácticamente idénticas" a las que se realizaban en otras partes de la agencia, según el periódico.

Todavía no se ha confirmado el número exacto de trabajadores de los CDC afectados.

El actual cierre del gobierno de Estados Unidos ha enviado a cientos de miles de trabajadores federales a casa, viéndose afectado el personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye a los CDC.

