México deporta EEUU a Zhi Dong, presunto operador de poderosos cárteles droga

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct -Autoridades mexicanas dijeron el jueves que fue deportado a Estados Unidos Zhi Dong, quien cuenta con una orden federal de arresto por tráfico de drogas y lavado de dinero en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
El detenido, quien previamente fue enviado a México desde Cuba, ha sido señalado como presunto responsable de exportar, transportar y distribuir diversos tipos de droga, incluido el mortal fentanilo, en alianza con poderosos cárteles mexicanos.
Un juez federal otorgó a Dong una medida de prisión domiciliaria, de donde logró escapar, no obstante fue localizado y detenido en Cuba en julio, junto con otras dos personas.
"El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos", publicó en su cuenta de X el secretario de Seguridad de México, Omar García.
En el mensaje, acompañado de una fotografía, se observaba al detenido de frente, esposado, a un costado de una aeronave y con tres personas que lo mantenían en custodia.
Con información de Reuters