Casa Blanca declina revelar detalles concretos de estudios médicos a Trump

El presidente de Estados Unidos, Trump, hace un anuncio desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca en Washington

12 nov (Reuters) -La Casa Blanca no quiso proporcionar el miércoles detalles específicos de las imágenes que los doctores tomaron del cuerpo del presidente Donald Trump durante una revisión física hace un mes, pero dijo que el examen mostró que el republicano goza de una salud extraordinaria.

Trump, de 79 años, había revelado previamente que se sometió a una resonancia magnética mientras estaba en el centro médico Walter Reed el 10 de octubre, pero ni él ni la Casa Blanca han dicho qué parte de su cuerpo fue estudiada.

Los médicos prescriben resonancias magnéticas para obtener imágenes detalladas de la columna vertebral, el corazón y el sistema vascular, el cerebro, las rodillas y otras partes del cuerpo. La de Trump tuvo lugar en el que fue su segundo examen físico del año.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a quien los periodistas pidieron más detalles sobre la resonancia magnética, no dijo qué estaban examinando los médicos.

"Los resultados completos fueron revisados por radiólogos y consultores asistentes, y todos coincidieron en que el presidente Trump sigue gozando de una salud física extraordinaria", dijo Leavitt.

Las imágenes se realizaron como parte de un examen de rutina, señaló, aunque las resonancias magnéticas no son parte de un examen físico tradicional.

Con información de Reuters