Rusia no logra apoyos suficientes para recuperar puesto en consejo de aviación de la ONU

Imagen de archivo de la fachada de la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal, Canadá.

Rusia no obtuvo el sábado el apoyo suficiente para ser elegida miembro del consejo de gobierno de la agencia de aviación de Naciones Unidas, en el último revés que sufre Moscú por las acciones emprendidas tras su invasión de Ucrania en 2022.

Moscú no logró el apoyo necesario para recuperar un puesto en el consejo de gobierno de 36 países de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) durante la asamblea del organismo, que se celebra hasta el 3 de octubre en Montreal.

Rusia perdió en 2022 su puesto en la primera parte del consejo, que incluye a países como China, Brasil, Estados Unidos y Australia como "Estados de mayor importancia en el transporte aéreo", tras su invasión de Ucrania.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un representante ruso pidió de inmediato "repetir la ronda de votaciones".

La OACI establece normas mundiales de seguridad para la aviación civil y el consejo de gobierno desempeña un papel fundamental en ese proceso.

Además de la guerra en Ucrania, Rusia se enfrenta a la condena del consejo por perturbar las señales utilizadas en la navegación, el Sistema Mundial de Navegación por Satélite y el Sistema Mundial de Posicionamiento, acusaciones que Moscú niega.

"Son el abusador y el violador más agresivo de los acuerdos internacionales y las normas internacionales", declaró a Reuters por teléfono a principios de esta semana el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

"¿Cómo podemos permitir que alguien entre en una organización mundial que realmente está haciendo el espacio aéreo más peligroso, no más seguro?", se preguntó.

Con información de Reuters