Apenas horas después de ser destituido por Putin, murió el ex ministro de Transporte de Rusia

Primero, el gobierno de Vladimir Putin anunció que había destituido al ministro de Transporte, Roman Starovoit. Luego, apenas horas después, la Justicia rusa informó que encontró al ahora ex funcionario muerto en su auto, en las afueras de Moscú. Según el medio periodístico, la versión de cómo y cuándo falleció. Algunos dicen que estuvo en el ministerio este mismo lunes y hasta se despidió de su equipo; otros aseguran que falleció durante la noche del sábado al domingo pasado. Lo único seguro es que el Comité de Instrucción ruso informó en su canal de Telegram que lo encontraron con una herida de bala y que la hipótesis oficial, por ahora, es "un suicidio".

Starovoit, de 53 años, había sido gobernador de la región de Kursk y asumió la cartera de Transporte en mayo de 2024. El gobierno ruso no explicó por qué lo destituyó este lunes, sólo aclararon que no había habido una pérdida de confianza en el ahor fallecido. "En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así ocurre", aclaró el vocero de la Presidencia, Dmitri Peskov, quien insistió en que el documento oficial no incluyó esta aclaración.

Entre las versiones que circularon, una destacó que Starovoit se habría suicidado con su pistola honorífica Makarov que le fue obsequiada en 2023 en reconocimiento de su servicio. Sin embargo, el Comité de Instrucción no quiso dar ningún detalle aún de lo que encontraron dentro del auto.

Otro dato que circuló en los medios locales es que Starovoit había sido sustituido al frente del gobierno regional de Kursk por Alexei Smirnov, un dirigente que fue detenido en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania. Los canales de Telegram, la plataforma más utilizada para las noticias políticas en Rusia, recordaron en las últimas horas que su sucesor, Smirnov, declaró en su contra, por lo que podría haber quedado involucrado en la causa por fraude y malversación de fondos públicos.

Rusia derriba seis drones ucranianos que atacaban Moscú

Las fuerzas rusas de defensa aérea derribaron seis drones ucranianos que intentaban atacar Moscú en las últimas horas, informó Sergei Sobyanin, alcalde de la capital rusa. Especialistas de los servicios de emergencia están trabajando sobre las zonas donde cayeron los restos, escribió Sobyanin en su canal de Telegram.

“Miles de drones han sido lanzados contra Moscú en los últimos meses. Al final, solo un puñado consiguieron llegar y caer en Moscú. No se han producido daños graves”, precisó el regidor. Las ofensivas con drones fueron ampliamente utilizadas por Rusia y Ucrania para atacarse mutuamente.