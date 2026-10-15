A pocos días del balotaje en Brasil, distintos expresidentes de derecha de la región se metieron de lleno en los comicios y expresaron su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, que enfrentará el 25 de octubre al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Un Brasil que avance por el camino de la libertad", lanzaron. Entre los firmantes está el exmandatario Mauricio Macri.

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"Los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe, expresamos nuestro respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la Presidencia de la República Federativa de Brasil", indicaron en un comunicado.

Los expresidentes que firmaron el texto fueron Iván Duque (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Guillermo Lasso Mendoza (Ecuador), Mariano Rajoy (España), Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Jamil Mahuad (Ecuador), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia). También está el nombre de Juan Guaidó, expresidente autoproclamado de Venezuela, y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.

"Creemos en un Brasil que avance por el camino de la libertad, la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos sus ciudadanos. Consideramos fundamental promover políticas que fortalezcan las instituciones democráticas, estimulen la inversión, impulsen la iniciativa privada y contribuyan a la prosperidad de las familias brasileñas", plantearon.

¿Por qué apoyan a Bolsonaro?

Para estos dirigentes de derecha, Brasil desempeña "un papel determinante en el presente y futuro de América Latina" y por eso "su estabilidad democrática, su desarrollo económico y su liderazgo regional son esenciales para la construcción de un continente más libre, seguro y próspero".

"Reiteramos nuestro compromiso con el respeto a la voluntad popular, la transparencia electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, pilares indispensables para el futuro de Brasil y de toda nuestra región", agregaron.