Balotaje en Brasil 2026: quién gana entre Lula y Flávio Bolsonaro, según las últimas 3 encuestas

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil será el próximo domingo 25 de octubre y los sondeos más recientes muestran nuevamente una disputa muy ajustada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal. Sin embargo, las encuestas más recientes ofrecen resultados distintos en la simulación.

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Las últimas 3 encuestas del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro: quién gana

Las encuestas más recientes difundieron resultados distintos, en dos de ellas la tendencia será favorable para Bolsonaro, como ocurrió en las elecciones primarias, mientras que en otra el Presidente se posiciona como ganador.

Instituto Vox Brasil (sondeo publicado el 9 de octubre)

Estimó que Lula ganaría con el 44,2% y Flávio Bolsonaro obtendría el 42,7%. Se trata de la consultora que había adelantado la ventaja de Flávio en la primera vuelta. El sondeo contó con 2100 entrevistas presenciales realizadas entre el 5 y el 7 de octubre. Lula aparece adelante por 1,5 puntos, una diferencia que queda dentro del margen de error de 2,15 puntos, por lo que se trata de un empate técnico.

En la medición anterior, del 1 de octubre, el senador derechista lideraba por 48,2% a 45,2%. Según el director del instituto, Alberto Barros, el cambio se explica por un desplome de 5,5 puntos en la intención de voto de Bolsonaro, quien descendió del 48,2% al 42,7%. De la encuentra, el 9,7% no sabe o no contestó, mientras que el 76,2% asegura tener el voto definido.

Ipespe (publicado el 10 de octubre)

La simulación del balotaje estimó que Bolsonaro obtendrá el 52,7% y Lula 47,3%. El sondeo de la consultora Ipespe ubica al candidato del PL cinco puntos y medio por encima del actual mandatario. El informe señala que el senador cuenta con mayor actividad favorable en redes sociales (47% frente a 32%) y en radio y televisión (43% frente a 34%). Además, establece como clave que Bolsonaro haya recibido el respaldo de dirigentes como Ronaldo Caiado y Romeu Zema, y de partidos como União Brasil, Republicanos y Progresistas.

Atlas/Bloomberg (publicado el 9 de octubre)

También coloca a Flávio Bolsonaro por encima de Lula con el 52,8%, mientras que el actual mandatario solo obtendría el 47,2%. La encuesta, realizada del 3 al 8 de octubre consultó a 5.026 adultos mediante reclutamiento digital aleatorio. Su margen de error es de un punto porcentual.

Con el total de las respuestas, Flávio alcanza el 51,1% y Lula el 45,7%, y el 3,2% restante corresponde a votos en blanco, nulos o indecisos. Entre los hombres, el senador lidera con el 57,7%, mientras que entre las mujeres Lula se impone con el 53,6%. También se observan diferencias por religión: Flávio obtiene el 72,7% entre los evangélicos, mientras que entre los católicos la paridad es casi total.

¿Qué definirá la segunda vuelta?

Los sondeos no son comparables de manera directa porque mientras Vox Brasil informa los porcentajes sobre el total de respuestas, mientras que Ipespe y Atlas destacan los votos válidos. Además, las muestras y los métodos de recolección son diferentes.

En el balotaje, el factor clave será la abstención que durante la primera vuelta superó los 33 millones de electores. Lula busca captar a ese electorado, mientras que Flávio intenta sumar a los votantes de los candidatos que quedaron afuera.