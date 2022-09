Reino Unido eligió a la sucesora de Boris Johnson: quién es Liz Truss

Se trata de la ahora ministra de Relaciones Exteriores. Será la tercera mujer en dirigir un gobierno en Reino Unido, luego de Margaret Thatcher y Theresa May.

La hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss fue elegida este lunes por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson como primera ministra del Reino Unido. Mañana se convertirá oficialmente en primera ministra cuando visite a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia, para recibir una invitación para formar su Gobierno en el Reino Unido

Liz Truss, de 47 años, se impuso a su rival, el ex ministro de Finanzas Rishi Sunak (42), y, de esta forma, se convirtió en la tercera mujer en dirigir un gobierno en Reino Unido, luego de Margaret Thatcher y Theresa May. En tanto, los sondeos la colocaron como favorita en los comicios, en los que participaron unos 200.000 militantes.

Truss deberá abordar la crisis energética que se suma a la mayor inflación de los últimos 40 años de forma inmediata o el partido correrá el riesgo de ser derrotado en las próximas elecciones generales, apuntaron los conservadores. Se cree, en tanto, que la primera medida de Truss será reducir la tasa del IVA del 20% al 15% además de otros impuestos para ayudar a los hogares durante el invierno, luego del aumento en el costo anual del gas y la electricidad en más del 80% con tarifas que superan los 4.000 dólares.

Truss prometió además un enfoque renovado en el crecimiento económico y atacó a su rival por llevar los impuestos a niveles récord y presidir la disminución del crecimiento.

Liz Truss, la "nueva dama de hierro"

La ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, fue apodada por algunos fanáticos como la "nueva dama de hierro", al ser comparada con Margaret Thatcher.

Fue presidenta de los Demócratas Liberales de la Universidad de Oxford y miembro del comité ejecutivo nacional de su ala juvenil y estudiantil.

Integra el Parlamento por la circunscripción de South West Norfolk desde las elecciones generales de 2010 y fue ministra de Medio Ambiente desde 2014 a 2016, ministra de Justicia y Lord canciller desde 2016 a 2017 y secretaria parlamentaria del Tesoro desde 2017 a 2019.

En 1996, con apenas 21 años, se unió al Partido Conservador durante uno de los más difíciles períodos de la formación, que se enfrentaba al arrollador avance del Nuevo Laborismo encarnado por el entonces altamente popular Tony Blair.

Su inicial apoyo a la continuidad en la Unión Europea en el referendo de 2016, que reemplazó después por una feroz militancia a favor del Brexit.

Pero esa capacidad para reinventarse le permitió también concebir eficientes campañas a su favor, como el eslogan In Liz We Truss, que mezcla su nombre y el lema de Estados Unidos In God We Trust (En Dios Confiamos).