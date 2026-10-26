La confirmación de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a un cuarto mandato presidencial, tras imponerse con el 51,78% de los votos en el balotaje, desató una inmediata e intensa reacción en los mercados financieros internacionales durante la noche del domingo. Los primeros indicadores globales devolvieron de golpe las ganancias acumuladas durante las semanas previas, impulsadas por la expectativa de una victoria de Flávio Bolsonaro, de acuerdo con información difundida por Bloomberg News.

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El impacto más visible se registró en la Bolsa de Tokio, donde el NEXT Funds Ibovespa Linked (1325.T) —el fondo cotizado de índice que replica el desempeño del principal índice bursátil de la B3— se desplomó un 14,37% en el arranque de la sesión de este lunes en Japón. Este retroceso supera ampliamente el alza de casi el 8% que había experimentado el mismo instrumento tras el primer turno, cuando el candidato opositor lideraba el escrutinio.

Salto en el mercado de divisas y cobertura global

En el frente cambiario, el dólar reflejó una presión compradora masiva en los mercados de derivados. En la bolsa de futuros de la CME en Chicago, el contrato de real para noviembre sufrió un desplome del 9,89%, llevando al dólar a cotizar en torno al equivalente a R$ 5,56, tras haber tocado un pico transitorio de R$ 5,68 (muy por encima de los R$ 5,01 del cierre previo), según detalló Bloomberg News.

Estrategistas internacionales consultados por Bloomberg señalaron que la magnitud de la reacción responde al carácter inédito del resultado. Homin Lee, estratega de Lombard Odier en Singapur, destacó a dicho medio que esta es la primera vez desde la promulgación de la Constitución de 1988 que un candidato que finaliza segundo en la primera vuelta logra revertir la contienda en el balotaje. Firmas como JPMorgan y Citigroup habían anticipado que un escenario de triunfo oficialista generaría presiones bajistas sobre los activos de riesgo y el tipo de cambio debido a la cautela en torno al ritmo de ajuste fiscal.

Pese a la volatilidad esperada para el corto plazo y el reacomodamiento de posiciones, los analistas recuerdan que los fundamentos de mediano plazo del mercado brasileño —respaldados por valoraciones atractivas y su rol clave como potencia exportadora de commodities en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas— mantienen factores de contención frente a la salida masiva de capitales. La atención de los inversores se traslada ahora a la apertura oficial de la bolsa B3 en São Paulo para constatar si el ajuste de los mercados externos se valida en el mercado doméstico de contado.