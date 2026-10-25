Senadores y diputados bolsonaristas piden el impeachment contra el juez que habilitó la extensión del horario de votación

Diputados y senadores del bolsonarista Partido Liberal fueron los primeros en manifestarse en redes sociales sobre un pedido de impeachment contra Cristiano Zanin, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), por habilitar la extensión del horario de votación de las 17 hasta las 19. En medio de los reclamos, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que recibió el mismo pedido pero del bolsonarismo, aclaró que la extensión del horario para votar se habilitó solamente en los lugares en los que se verificó el sabotaje al transporte.

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Zanin fue electo por sorteo para resolver el pedido del Partido de los Trabajadores (PT), que había denunciado deficiencias en el servicio de transporte en varios estados. El Partido Liberal también presentó el mismo pedido pero en vez de hacerlo en el STF lo hizo en el STE y denuncian que la Corte avasalló ese poder.

"Para qué tenemos un tribunal electoral en Brasil si el Supremo Tribunal Federal no respeta al Electoral. Es una decisión monocrática, para generar tumulto en las elecciones porque ellos ya saben que perdieron. Están avergonzando a la democracia", denunció el senador del PL Jorge Seif Junior. También se sumó al pedido el diputado federal Douglas García.

Por su parte, el senador del PL Rogério Marinho expresó en X: "Decisión vergonzosa e intempestiva de un ministro del STF que era abogado del actual presidente, que toma decisión a las 17 horas y un minuto después del cierre de las elecciones. Acción inexequible para tumultuar el proceso de una elección que ellos ya perdieron en el voto. Elección para el PT es aquella que ellos ganan, cuando ellos pierden es dictadura. Lamentable". La frase de Marinho que dio a entender que el PT "pierde" genera especial preocupación porque da a entender que el espacio de Flávio Bolsonaro podría no reconocer el resultado si llegara a ser adverso.

La aclaración del TSE

En medio de los pedidos de impeachment, el TSE explicó que la extensión del horario se habilitó solamente en las zonas en las que la habitual frecuencia del transporte público se vio afectada por decisiones políticas. La TSE reanudará la recepción de los informes de las urnas, el recuento de votos y la publicación de los resultados después de las 19:00 horas", indicó en un comunicado.

Mientras tanto, los integrantes del Tribunal Superior Electoral esperan en el despacho del presidente del órgano, Kassio Nunes Marques, a que finalice la votación en todo el país.