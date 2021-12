Inglaterra suma camas en nuevos centros de emergencia para pacientes con coronavirus

En medio de la creciente ola de la variante de coronavirus Ómicron, las autoridades de salud británicas anunciaron hoy que se crearán de forma urgente en Inglaterra nuevos "centros de emergencia" con al menos 4.000 camas más, para mejorar la asistencia, si el número récord de infecciones provoca y supera la capacidad existente.

Los casos de coronavirus en el Reino Unido alcanzaron ayer un récord de 183.000, con más de 10.000 pacientes internados, una cifra récord desde marzo pasado.

Ante esta constante alza de contagios, las autoridades del sistema público de salud, conocido como NHS, anunciaron en un comunicado que construirán estructuras temporales capaces de albergar a unos 100 pacientes en los terrenos de ocho hospitales en todo el país. Las obras comenzarán esta semana.

Los nuevos centros, bautizados con el nombre de la creadora del sistema moderno de enfermería Florence Nightingale, contarán con enfermeras y especialistas, así como con médicos y personal no médico.

Atenderán a quienes no estén lo suficientemente bien como para volver a sus hogares pero necesiten una supervisión mínima durante su recuperación del virus.

Los nuevos centros de emergencia también deberán identificar áreas como gimnasios y centros educativos que puedan reconvertirse para acomodar a los pacientes.

Esta expansión de la capacidad hospitalaria se produce cuando los centros de salud ya habían comenzado a utilizar las instalaciones de hoteles, hospicios y residencias para dar de alta de forma segura a la mayor cantidad posible de personas de manera segura.

El profesor Stephen Powis, director médico nacional del NHS, dijo que dado el alto nivel de infecciones por coronavirus y el aumento de las internaciones hospitalarias, el NHS se encuentra ahora "en pie de guerra".

“Todavía no sabemos exactamente cuántos de los que contraen el virus necesitarán tratamiento hospitalario, pero dada la cantidad de infecciones no podemos esperar a saberlo antes de actuar, por lo que se está comenzando a trabajar a partir de hoy para garantizar que estas instalaciones estén en su lugar", afirmó.

Powis también instó a la población a seguir las pautas para limitar la propagación de la infección y recibir la dosis de refuerzo.

“La ciencia es clara. Dos dosis de vacuna no brindan suficiente protección contra la Ómicron, por lo que, si aún no ha recibido un refuerzo que le salvó la vida, no se demore más”, remarcó.

El ministro de Salud, Sajid Javid, por su parte, dijo que espera que los centros Nightingale en los hospitales no tengan que utilizarse, "pero es absolutamente necesario que nos preparemos para todos los escenarios y aumentemos la capacidad".

Ayer el primer ministro Boris Johnson aseguró que el 90% de los contagiados que están internados con un cuadro grave no tiene la dosis de refuerzo.

Con información de Télam