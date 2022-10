"La confirmación de Rishi Sunak como primer ministro trae un alivio generalizado", según analista

La confirmación de Rishi Sunak, como líder del Partido Conservador y por lo tanto primer ministro del Reino Unido, trae un alivio general al Reino Unido después del desastre que dejó Liz Truss en su breve paso por el Gobierno, según el especialista en política británica, Guillermo Makin.

"Yo creo que hay un alivio generalizado después del desastre de la exprimera ministra Liz Truss", dijo en diálogo con Télam el politólogo de origen argentino y residente en el Reino Unido.

Makin, tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge, además de ser especialista en política británica, Argentina y Malvinas.

También es autor de "Las Crisis Políticas Argentinas, estructura institucional y patrones de comportamiento", y es investigador asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge.

“Hay como un respiro de alivio nacional, aunque naturalmente está matizado con la afiliación partidaria que tiene la gente. Es decir, si son laboristas o si son liberal demócratas, naturalmente quieren elecciones generales y van a presionar en ese sentido", afirmó.

Para Makin, el apoyo a Sunak parece ser mucho mayor que el que tuvo antes cuando compitió en julio para suceder a Boris Johnson y también supera al respaldo que reunió Truss, por lo que puede durar más tiempo en el cargo a pesar de la presión de la oposición para llamar a elecciones generales, luego de dos dimisiones del conservadorismo en tres meses.

"Si bien la sociedad está muy dividida por el Brexit y una serie de problemas que se han generado como consecuencia de eso, las divisiones dentro del Partido Conservador, son muy grandes, pero el apoyo de Sunak es mucho mayor y podría durar en el poder", pero "sólo el tiempo lo dirá", subrayó.

Explicó que una de las ventajas que tiene el sistema británico es que cuando un político fracasa se lo reemplaza rápidamente.

En ese sentido aseguró que la oposición seguirá presionando y la forma dependerá de la aritmética parlamentaria.

"Un voto de confianza o voto de censura, que por ejemplo, el líder laborista, Keir Starmer, no se decidió a presentar, podría precipitar una elección anticipada, como pasó con el Gobierno laborista de James Callaghan. en 1979", explicó el analista político.

"Esa es otra característica que no está prescripta constitucionalmente porque los mandatos no son rígidos como en el sistema presidencialista y además con el último cambio de la prescripción constitucional puede que haya un cambio. Pero no se sabe hasta que el tiempo transcurra y revele que tiene cada uno", insistió

Respecto a como Sunak, se manejará con los temas pendientes como la relación con Escocia, el Protocolo de Irlanda o la Unión Europea (UE), Makin, destacó al exbanquero como un pragmático y partidario del gradualismo.

“Es un partidario del gradualismo, así que si logra quedarse más de 15 días o un mes, poco a poco van a ir aflorando medidas y esperemos a ver cómo recibe el Partido Conservador que está tan dividido", sostuvo, haciendo referencia a algún acercamiento con la UE.

"Es muy probable que Sunak, que demostró ser muy pragmático, por eso su receta Keynesiana que aplicó durante la pandemia, pueda negociar algo con la Unión Europea. No dijo nada porque eso caería muy mal en el Partido Conservador, pero quizás lo haga de forma gradual", afirmó.

En cuanto a Escocia, que presenta una situación tensa por la pretensión del país de llamar a un plebiscito por la independencia, el analista opinó que va a ser una relación conflictiva, pero seguramente será mejor que la que tuvo Boris Johnson y Truss, quien directamente ignoró a la primer ministra Nicola Sturgeon.

“Truss a un mes de asumir en el cargo, nunca había hablado con Sturgeon. Creo que Sunak es una persona con mayor habilidad y tacto y va a hablar con ella atendiendo al hecho de que es el primer ministro del Reino Unido”.

También vaticinó que el rey Carlos III, quien es perfectamente consciente de la importancia de Escocia para el Reino Unido, seguramente le va a pedir seguridades o le va a aconsejar cómo debería manejarse.

"Sé que ha hablado con los diputados, pero no he detectado nada con una referencia específicamente escocesa, lo cual también cae mal. Cuando los escoceses son olvidados se ofenden muchísimo", apuntó, tras afirmar que hay que ver cómo irán evolucionando todos los temas debido a que todavía es muy reciente.

Otro de los grandes temas es el apoyo del Reino Unido a Ucrania, tras la invasión de Rusia, pero para el especialista en política británica, eso es algo que se mantendrá en la misma línea de Johnson y Truss.

Makin también analizó el hecho de que Sunak, sea el primer ministro que proviene de una minoría étnica.

“Puede que llame más la atención en Italia, Noruega o en Argentina que en el Reino Unido. En Inglaterra un indio es miembro importante de la comunidad por más que sea integrante de una minoría. El Reino Unido, es una sociedad muy pluralista y eso es algo que lo dan por descontado", concluyó.

Con información de Télam