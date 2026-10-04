Quien va ganando en Brasil: los primeros resultados en el mundo dan ventaja a Lula

Mientras en Brasil la jornada electoral recién comenzó, en el mundo la votación ya cerró en dos continentes y los primeros resultados dan una ventaja al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El gran empujón lo dio China, donde el candidato a la reelección obtuvo más del 56% de los votos, según los primeros datos extraoficiales de los jefes de mesas, ya que los números oficiales recién se conocerán al final de la tarde, cuando los anuncie el Tribunal Superior Electoral.

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Pero en un comicio en el que se espera que cada voto cuente, los resultados en el exterior cobran aún más relevancia que en otros años. Lula se impuso en Oceanía con 57,7% de los votos frente a un Bolsonaro hijo que recibió 30,3%. En Asia, los números fueron más repartidos, pero el actual presidente se consiguió el apoyo de la mayoría de los electorados no sólo de los países más populosos, sino además política y económicamente más relevantes en esa región.

En China, arrasó con 56,6% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro se quedó con 31,3%. Números similares se vieron en Australia, donde ganó con 54,4% frente al 32,6% de su opositor; en Corea del Sur, donde quedó cerca del 60% y Flávio apenas superó el 33%; y Singapur y Malasia, con 54,6% y 53,6%, respectivamente para Lula, y 26,4% y 32,9% para Bolsonaro.

La diferencia más grande la consiguió en Nueva Zelanda: 70,4% para Lula y 19,2% para Bolsonaro.

El hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, en cambio, sí logró imponerse en Japón (como ya lo había hecho su padre en 2022) con 71,7%, mientras Lula apenas obtuvo 15,3%. También ganó, aunque con una diferencia menor, en Indonesia, Filipinas -52,3% frente a 41,9% de Lula-, Tailandia -50% frente a 39,2%- y Taiwán -48,8% frente a 35,1%.

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