Quién es Janja, la esposa de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva se casó por tercera vez con Rosângela da Silva en el 2022. Conocida como Janja, la socióloga lo acompañó en su carrera a la tercer presidencia y volvió a generar curiosidad en el último tiempo de cara a las próximas elecciones en Brasil 2026, donde el mandatario busca ser reelecto.

{{{htmlAmp}}}

¿Quién es la esposa de Lula?: a qué se dedica y cómo se conocieron

Janja es socióloga y militante del Partido de los Trabajadores (PT), de acuerdo a BBC, se afilió al PT a los 17 años, en 1983. Más tarde trabajó en la dirección partidaria en la Asamblea Legislativa de Paraná, estado donde nació.

Janja y Lula da Silva es socióloga y militante del PT

La actual primera dama brasileña es 21 años más joven que el presidente. Si bien se conocieron a mediados de los años 90, cuando Lula recorría Brasil en plena actividad política y ella era una recién graduada, la relación comenzó muchísimo después.

Empezaron a salir tiempo después de que Lula quedara viudo de Marisa Letícia, quien falleció en 2017. Durante los 580 días que el actual presidente estuvo detenido en Curitiba, Janja lo visitó con frecuencia y mantuvieron un intercambio constante de cartas.

Figuraba como familiar para visitarlo. "Ella vivía en Curitiba y me llevaba un poco de comida todas las noches. No me dejaba mandar mi ropa a lavar, la quería lavar en su casa", reveló el presidente en una entrevista en 2021. Finalmente, confirmaron su relación en 2019 y se casaron en 2022, cuando Lula recuperó la libertad.

Janja y Lula da Silva se casaron en 2022, pero comenzaron a salir en 2019

El rol clave de la primera dama en la campaña electoral

La primera dama brasileña tiene un rol activo en la campaña por la reelección del mandatario y se consolidó como una voz política propia.Desde que la relación se hizo pública, la socióloga pasó a participar de actos, viajes y reuniones estratégicas del espacio.

Ya antes de la llegada de Lula a su tercer mandato dejó en claro que no pensaba limitarse al papel tradicional de acompañante y, antes de que el presidente asumiera su tercera gestión, señaló que iba a "resignificar el rol de primera dama". "Trabajemos para convertirnos en la primera dama que estaban esperando y vamos a intentar redefinir este concepto de primera dama", apuntó.

Incluso, cuando Michelle Bolsonaro dijo en un acto con Jair Bolsonaro que "la mujer es una ayudante del marido", Janja le dijo publicamente a Lula: "No te voy a ayudar, no voy a ser una ayudante. Voy a estar a tu lado, juntos, luchando, para que podamos darle a Brasil nuevamente la esperanza que el pueblo merece".

Entre los principales temas de los que habla se encuentran la protección del ambiente, el bienestar animal, la defensa de los derechos de niños y adolescentes y, también, el feminismo. En agosto de 2026, durante el acto de lanzamiento de la campaña de Lula en São Bernardo do Campo, en San Pablo, destacó el peso de las mujeres como mayoría del electorado y como protagonistas de la vida social y laboral.

También defendió políticas de educación, salud, vivienda y empleo, y sostuvo que el cuidado no debe recaer solo sobre ellas, sino que el Estado debe garantizar servicios que permitan conciliar trabajo, estudio y familia.