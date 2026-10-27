Quién es André Janones, el cerebro del "Ejército de Lula" y figura clave del triunfo vs. Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil 2026

Lula da Silva logró dar vuelta al balotaje el domingo 25 de octubre, tras haber quedado detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. Durante su discurso de celebración, el presidente agradeció especialmente a un diputado:André Janones, a quien llamó el "general”. Se trata del creador del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, una red de militancia digital que movilizó al 20% del electorado brasileño.

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Quién es André Janones: el "general del Ejército de Lula"

André Luis Gaspar Janones tiene 42 años y nació en 1984 en un municipio agropecuario de Minas Gerais. Es hijo de una empleada doméstica y, antes de llegar al Congreso, trabajó como cobrador de autobuses. Con becas universitarias logró graduarse de abogado.

Andre Janones es diputado por el partido Rede.

En 2003 se afilió al Partido de los Trabajadores (PT), pero decidió alejarse en 2012 al considerar que el espacio había olvidado las premisas que lo habían convocado.



Su despegue en el ámbito político llegó en 2018, durante la huelga de camioneros, cuando grabó un video de apoyo a los manifestantes que alcanzó millones de reproducciones. Ese año fue elegido diputado por Minas Gerais y repitió en 2022 y en las legislativas del 4 de octubre de 2026. En 2022 lanzó su precandidatura presidencial por un partido pequeño de centro, pero desistió y apoyó a Lula frente a Jair Bolsonaro. Actualmente, es diputado por el partido Rede.

Cómo nació el “Ejército de Lula”

En la primera vuelta, Lula quedó por detrás de Flávio Bolsonaro por poco más de 2 millones de votos. Un día después, el 5 de octubre, Janones abrió el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que llegó a casi 11 millones en apenas tres semanas. El canal fue clave para recuperar a los abstenidos. Janones asumió el rol de “general” del canal y repartía “misiones” a los participantes, como:

Instalar tendencias en redes

Llenar de comentarios las publicaciones de los opositores

Contrarrestar la desinformación

Subir fotos con la camiseta de la Selección de Brasil

André Janones creó y lideró el Ejército de Lula (Reuters)

Esa última estrategia buscó dar una disputa simbólica: recuperar el verde y amarillo de la camiseta de la selección, que en los últimos años se asoció a las manifestaciones de la derecha. Bajo la consigna de que esos colores también les pertenecen, Janones convocó a los simpatizantes a subir fotos con la camiseta de Brasil, y el presidente se sumó a la iniciativa.

En una entrevista con El Destape, Janones explicó su método con una comparación futbolera al señalar que el "Ejercito de Lula" funcionaba como la Scaloneta. “Nosotros jugamos para Messi. Es exactamente eso, la analogía que hice de Lula con Messi nunca dejó de ser un genio. No deja de ser un genio cuando le dice a la Selección de Argentina: 'Miren, yo ya no puedo correr más; corran por mí, que el resto lo hago yo'. Él no tiene que ir allá a aprender a correr. No tiene que quedarse entrenando en la cinta para aprender a correr. Los jóvenes dijeron: 'Yo corro por vos, Lula'", graficó.