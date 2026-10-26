Lunes 26 de Octubre del 2026 Lun 26 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1560
Dólar Tarjeta $2028
Dólar Blue $1575
Dólar CCL $1682.5
Euro $1722.53
Riesgo País 765
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Elecciones en Brasil

El Partido Liberal se desmarca de Bolsonaro y reconoce la victoria de Lula

Con un comunicado, el Partido Liberal reconoció el resultado validado por el Tribunal Superior Electoral aunque reconoció que los "cuestionamientos" deben ser aclarados. 

26 de octubre, 2026 | 20.28
El Partido Liberal se desmarca de Bolsonaro y reconoce la victoria de Lula

El Partido Liberal (PL), que llevó a Flávio Bolsonaro como candidato al balotaje que perdió contra Luiz Inácio Lula da Silva, se despegó de su líder y reconoció la victoria opositora. Con un comunicado, afirmaron que reconocen la victoria ratificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) aunque agregan que "entienden los cuestionamientos levantados" y que "precisan ser devidamente escalerecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático". 

El comunicado entra en contradicción con la línea adoptada por el propio Bolsonaro, quien no reconoció el triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y hasta aseguró que pediría la anulación de las elecciones. 

Noticia en desarrollo 

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas