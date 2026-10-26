El Partido Liberal se desmarca de Bolsonaro y reconoce la victoria de Lula

El Partido Liberal (PL), que llevó a Flávio Bolsonaro como candidato al balotaje que perdió contra Luiz Inácio Lula da Silva, se despegó de su líder y reconoció la victoria opositora. Con un comunicado, afirmaron que reconocen la victoria ratificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) aunque agregan que "entienden los cuestionamientos levantados" y que "precisan ser devidamente escalerecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático".

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El comunicado entra en contradicción con la línea adoptada por el propio Bolsonaro, quien no reconoció el triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y hasta aseguró que pediría la anulación de las elecciones.

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