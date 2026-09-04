La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución impulsada por varios países africanos para adoptar un nuevo mapa mundial que reemplace al tradicional de Mercator. Este nuevo planisferio, que fue respaldado por 164 países y solo tuvo la negativa de Estados Unidos, refleja el tamaño real del continente africano y reduce las dimensiones de América del Norte y Europa.

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La resolución, titulada "Corregir el mapa", fue promovida por Togo, respaldada por la Unión Africana (UA) y apoyada por 164 países. El nuevo mapa Equal earth solo tuvo el voto en contra de Estados Unidos, mientras otros seis estados se abstuvieron. "Ofrece una representación más precisa de los tamaños de las masas continentales y, a este fin, es una opción relevante para mejorar la precisión de la representación cartográfica del mundo", se indicó en la resolución.

La iniciativa insta a los Estados miembros a adoptar el nuevo mapa en lugar de la proyección tradicional de Mercator, que es cuestionada por mostrar a África con un tamaño similar al de Groenlandia, pese a que el continente africano es 14 veces más grande. "Distorsiones cartográficas en el tamaño de los continentes, heredadas de la historia, han contribuido a percepciones erróneas, dando lugar en particular a una minimización simbólica de África en el imaginario colectivo", se planteó.

Durante la sesión de la Asamblea General, el ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussey, defendió la iniciativa al afirmar que los mapas "no son únicamente herramientas geográficas", sino instrumentos que influyen en la educación, la imaginación y la percepción colectiva del mundo.

"Su uso con fines generales de información o educación sigue incidiendo de forma duradera en la percepción que generaciones enteras tienen de nuestro mundo", señaló.

El mapa de Mercator había sido diseñado para la navegación marítima por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569. Desde el siglo XVI que su uso se generalizó por todo el globo, hasta que en las últimas décadas comenzó a ser criticado.

Por qué lo modifican

En concreto, la proyección utilizada por este mapa altera la forma de representar la curvatura terrestre, lo que genera que los países ubicados cerca del ecuador se vean más pequeños, mientras que aquellos próximos a los polos aparecen de mayor tamaño.

Como consecuencia, Europa, Rusia o América del Norte aparecen sobredimensionados, mientras que África o América Latina quedan representados con un tamaño mucho menor al que realmente poseen.

Para reducir estas diferencias, en 2018 un grupo de cartógrafos desarrolló Equal Earth, con el objetivo de diseñar áreas iguales para representar de manera más precisa las dimensiones de los territorios.

En febrero, los 54 Estados miembros de la UA ya habían adoptado este mapa al considerar que ofrece una representación más fiel del tamaño de los continentes, especialmente de África.

Cuándo fue la última vez que Argentina votó distinto a Estados Unidos

Desde la asunción de Milei, el Gobierno siguió a Estados Unidos en todas las votaciones que se dieron en la ONU, salvo en una declaración de diciembre del 2025. En aquella oportunidad, Argentina se abstuvo en una votación en al que se pedía que Israel se retire de los Altos del Golán, territorio ocupado de Siria.

Tanto Washington como su socio israelí votaron en contra con apenas un puñado de países. Finalmente, la resolución fue aprobada no vinculada por 122 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones.