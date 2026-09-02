Nueva investigación contra Cerimedo: el congreso de Chile estudiará sus vínculos con Kast

La Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión investigadora para esclarecer las eventuales conexiones entre el consultor argentino Fernando Cerimedo y actores vinculados al actual gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa fue impulsada por el diputado independiente del Partido por la Democracia (PPD), José Montalva, y consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

{{{htmlAmp}}}

La aprobación se produjo un día después de que la propuesta fuera rechazada por falta de quórum. Lejos de abandonar el proyecto, Montalva volvió a presentarlo durante esta jornada y logró reunir los votos necesarios para avanzar con una investigación parlamentaria sobre los antecedentes y posibles vínculos relacionados con el consultor argentino.

La comisión buscará determinar el alcance de las eventuales conexiones entre Cerimedo y actores ligados al gobierno de Kast, además de establecer si existieron relaciones que deban ser transparentadas ante las instituciones y la ciudadanía chilena. El caso vuelve a colocar al consultor argentino en el centro de la discusión política regional.

La comisión investigadora que incomoda a la derecha chilena

Luego de la votación, Montalva cruzó a los sectores de la derecha chilena que votaron en contra de la iniciativa o no la respaldaron. "¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue?", planteó Montalva, que defendió la necesidad de avanzar con la investigación para conocer todos los antecedentes.

El legislador sostuvo que la comisión permitirá entregar información y certezas a los ciudadanos chilenos y remarcó la importancia de que las instituciones funcionen con legitimidad. En ese sentido, planteó que "la política necesita construir instituciones confiables" para poder responder a los problemas que afectan a la población.

La iniciativa obtuvo además el respaldo de diputados del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos fueron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria. Montalva destacó el acompañamiento de las distintas bancadas opositoras y señaló que la comisión permitirá revisar los hechos y antecedentes que hasta ahora rodean al denominado caso Cerimedo.

La denuncia contra Cerimedo en Chile: qué sospechas hay hasta ahora

El diputado socialista Juan Santana fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía chilena. Su objetivo es fijar el alcance de las maniobras en redes sociales y "su eventual impacto sobre el debate político", aunque el uso de bots, por sí mismo, no constituye un delito en el país trasandino.

Para fundamentar su presentación, Santana aportó antecedentes sobre la actividad de Cerimedo en Chile desde 2020. Entre ellos aparece la difusión de una encuesta elaborada por su consultora Numen sobre el proceso constitucional y el trabajo realizado para la organización "Casa Común por el Rechazo".